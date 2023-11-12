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5 خطوات.. إزاى تتعرف على وسائل خداعك على واتساب وطرق الإبلاغ عنها؟

11/12/2023 4:23:02 AM
(MENAFN- Youm7) تتعرض الكثير من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعى للخداع والغش من المتسللين أو القراصنة الراغبون فى استغلال المستخدمين سواء ماليا أو معنويا لأسباب عدة.

ومن أبرز وسائل الخداع على واتساب والتى تثير المخاوف لدى المستخدمين هى المخاوف المتعلقة بالسلامة التي
تنطوي على إساءة استخدام محتملة أو سلوك ضار على المنصة ومنها وفقا لتقرير India today .

عروض الغش على الواتساب

1 عروض العمل المزيفة: قد يعرض عليك المحتالون وظيفة بأجر مرتفع، لكنهم عادةً ما يطلبون منك دفع رسوم أو تقديم معلومات شخصية مقدمًا ، لا تقع في غرامها.


2 هدايا مشبوهة: إذا رأيت رسالة تعدك بالحصول على iPhone مجاني أو جائزة أخرى مقابل مشاركة معلوماتك الشخصية، فلا تضغط فوق أي روابط ، تم تصميم عمليات الاحتيال هذه لسرقة بياناتك.

3 التطبيقات المشبوهة: لا تقم مطلقًا بتنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة، خاصة إذا كانت تدعي أنها من بنك أو مؤسسة مالية أخرى. قد يحاول المحتالون خداعك لتثبيت برامج ضارة يمكنها سرقة معلوماتك المالية.
4 المكالمات الخارجية: تجاهل وحظر جميع المكالمات الواردة من أرقام خارجية غير معروفة، لدى WhatsApp إجراءات لوقف هذه المكالمات، ولكن إذا تلقيت واحدة، فلا ترد عليها.
5 الروابط العشوائية: احذر من الضغط على الروابط الموجودة في رسائل واتساب، خاصة من أشخاص لا تعرفهم ، قد تؤدي هذه الروابط إلى مواقع ويب للتصيد الاحتيالي أو برامج ضارة يمكن أن تصيب جهازك.

كيفية الإبلاغ عن حسابات واتساب الضارة

1 افتح محادثة واتساب التى تريد الإبلاغ عنها.


2 اضغط على اسم الشخص أعلى الدردشة.
3 اضغط على "الإبلاغ".
4 اختر سبب الإبلاغ عن الحساب.
5 اضغط على "إرسال".








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