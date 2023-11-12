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بيانات الأقمار الصناعية تكشف عن تراجع سريع للأنهار الجليدية فى جرينلاند

11/12/2023 4:23:02 AM
(MENAFN- Youm7) عندما يدرس العلماء آثار تغير المناخ على الجليد في جرينلاند ، فإنهم يركزون عادة على الغطاء الجليدي وهو الجسم الجليدي الضخم والمتصل الذي يغطي حوالي 80% من الجزيرة، ولكن هناك الآلاف من الأنهار الجليدية الطرفية المنفصلة عن الغطاء الجليدي على طول ساحل جرينلاند، ولم تتم دراستها إلا قليلاً حتى الآن ، وفقا لتقرير سبيس .



وباستخدام مزيج من الصور الجوية التاريخية وصور الأقمار الصناعية لجرينلاند، قام العلماء الآن بتحليل حركة أكثر من 1000 نهر جليدي محيطي من عام 1890 إلى عام 2022 ، ومن المؤسف أن النتائج قاتمة ووفقا للباحثين، فإن معدل تراجع هذه الأنهار الجليدية المحيطية قد تضاعف خلال العشرين عاما الماضية.



وتمثل الأنهار الجليدية المحيطية حوالي 4% فقط من إجمالي المساحة المغطاة بالجليد في جرينلاند، لكنها تساهم بنسبة 14% من فقدان الجليد الحالي في الجزيرة ، وهو جزء كبير بشكل غير متناسب، لورا لاروكا، عالمة المناخ والجغرافيا المكانية التي عملت كمؤلفة أولى للدراسة.



وقال حول النتائج في بيان، "إذا نظرت عالميًا إلى جميع الأنهار الجليدية التي تختلف عن الغطاء الجليدي في جرينلاند والقطب الجنوبي، فستجد أنها ساهمت بحوالي 21 % من الارتفاع الملحوظ في مستوى سطح البحر خلال العقدين الماضيين. لذا، فإن هذه الكتل الجليدية الأصغر حجمًا تمثل جزءًا مهمًا من مستوى سطح البحر .



كانت الصور الجوية التاريخية لجرينلاند حاسمة في تحليل الفريق ، ولم يتم إطلاق الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض حتى السبعينيات، لذلك، لفترة طويلة، اعتقد العلماء أن سجلات المراقبة التفصيلية للأنهار الجليدية الطرفية في جرينلاند لم تكن موجودة حتى تلك اللحظة ، لكن قبل 15 عاما، تم اكتشاف أرشيف من الصور القديمة في قلعة في جرينلاند، بما في ذلك صور لساحل البلاد، و تم التقاط هذه الصور من قبل الطيارين في طائرات ذات قمرة القيادة المفتوحة.



وقال يارو أكفورد، أستاذ ويليام ديرينغ في العلوم الجيولوجية بجامعة نورث وسترن، في البيان: "تلك الصور القديمة تمتد لمجموعة البيانات إلى ما قبل عصر الأقمار الصناعية ، عندما كانت عمليات الرصد واسعة النطاق للغلاف الجليدي نادرة"، "إنه لأمر استثنائي للغاية أن نتمكن الآن من توفير سجلات طويلة المدى لمئات من الأنهار الجليدية، مما يمنحنا أخيرًا فرصة لتوثيق استجابة الأنهار الجليدية على مستوى جرينلاند لتغير المناخ على مدار أكثر من قرن."
















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