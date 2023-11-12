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وصول مركبة Spacex Dragon إلى محطة الفضاء الدولية.. تفاصيل

11/12/2023 4:23:01 AM
(MENAFN- Youm7) وصلت كبسولة شحن SpaceX Drago إلى محطة الفضاء الدولية، محملة بأطنان من الإمدادات الجديدة لطاقم رواد الفضاء فى المختبر المداري، وكانت شركة SpaceX قد أطلقت سفينة إعادة الإمداد الروبوتية Dragon على متن صاروخ Falcon 9 من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا مساء الخميس (9 نوفمبر)، لتبدأ مهمة الشحن CRS-29 التابعة للشركة لصالح وكالة ناسا.



وبحسب موقع space الأمريكى، التحمت المركبة دراجون بمحطة الفضاء الدولية الساعة 5:07 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1007 بتوقيت جرينتش)، أي قبل حوالي 14 دقيقة من الموعد المقرر، وتحمل Dragon أكثر من (2950 كيلوجرامًا) من الإمدادات والأجهزة العلمية على CRS-29، وهي مهمة الشحن التاسعة والعشرين التى ترسلها SpaceX إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة ناسا.



ومن بين المعدات العلمية تجربة ناسا تسمى AWE، أو "تجربة الموجات الجوية"، والتي ستدرس موجات الجاذبية في الغلاف الجوي للأرض، ومن بين المشاريع أيضًا مشروع ILLUMA-T التابع للوكالة (اختصار لـ "عرض مودم مستخدم مدار أرضي منخفض ومحطة مكبر للصوت" لـ "ترحيل اتصالات الليزر المتكاملة").



وستختبر ILLUMA-T اتصالات ليزر عالية السرعة في المدار، وتتبادل الإشارات مع عرض ترحيل اتصالات الليزر، وهو أداة تم إطلاقها على متن قمر صناعي عسكري أمريكي في ديسمبر 2021.



وبعيدًا عن الجانب العلمي، تقوم دراجون أيضًا بإحضار بعض هدايا العطلة لرواد فضاء محطة الفضاء الدولية على متن هذه الرحلة، بما في ذلك الكابتشينو بتوابل اليقطين والديك الرومي وصلصة التوت البري، حسبما قال مسؤولون في ناسا.














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