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ولي العهد يلتقي بالرئيس الإيراني - جريدة الوطن السعودية

11/12/2023 4:22:08 AM
(MENAFN- Al Watan) التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش القمة الإسلامية العربية الاستثنائية في الرياض.
وانطلقت ظهر اليوم السبت في الرياض القمة العربية الإسلامية بشأن غزة، بعدما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، دمج القمتين الإسلامية والعربية الطارئتين، ليُصار إلى عقدهما كقمة واحدة، اليوم.
وتأتي القمة في اليوم الـ36 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعلى وقع توسيع الاحتلال ضرباته مستهدفاً المستشفيات، فيما سقط آلاف القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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