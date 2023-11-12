اليوم..بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول

اليوم..بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول
التاريخ
11/12/2023 4:11:36 AM
(MENAFN
- Al Watan) انطلقت اليوم الأحد الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445هـ، والتي تستمر لمدة 5 أيام (من اليوم الأحد وحتى الخميس) في مدارس التعليم العام للبنين والبنات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
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