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إنفاذ يُسند 280 عقاراً للبيع والتصفية في 12 مدينة بالسعودية

11/12/2023 4:11:36 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة أكثر 34 مزادًا علنيًا، وذلك اعتبارًا من الـ 12 وحتى الـ 20 من شهر نوفمبر الجاري، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 280 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 12 منطقة ومدينة بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 11 مزادًا في منطقة مكة المكرمة لعرض 56 فرصة عقارية متنوعة، و 6 مزادات لعرض 56 عقارًا بمنطقة الرياض، و 38 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 3 مزادات علنية، و 15 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، ومزادًا واحدًا في منطقة الحدود الشمالية يعرض فيه 18 عقارا، إضافةً لعرض 23 عقارًا بحائل، و 6 عقارات بمنطقة عسير، و 34 عقارا في منطقة نجران، و 6 عقارات في منطقة تبوك، ومزادًا بالمدينة المنورة يعرض من خلاله 19 عقاراً.
وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" على صفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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