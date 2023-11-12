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40 ألف متدرب ومتدربة يكتسبون مهارات وخبرات سوق العمل عبر تمهير

11/12/2023 4:11:35 AM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من منتج تطوير الخريجين (تمهير)، أكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة من خريجي الدبلوم والبكالوريوس فأعلى؛ وذلك ضمن إنجازات صندوق تنمية الموارد البشرية من بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية الربع الثالث.
ويهدف منتج تطوير الخريجين؛ إلى إكساب الكوادر الوطنية من الجنسين الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم، بالإضافة إلى مساهمته في رفع قابليتهم للتوظيف في سوق العمل بعد إكمال التدريب، كما يحفز منشآت القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة بعد انتهاء التدريب.
كما يقدم المنتج مكافأة مالية قدرها 3000 ريال للمتدربين والمتدربات خلال فترة التدريب، ويحصل المتدرب عقب انتهاء التدريب على شهادة خبرة، فيما تتراوح مدة التدريب من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى القطاع الحكومي أو الخاص ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل.

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