البرازيل تعتزم إعادة فرض ضرائب على السيارات الكهربائية المستوردة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم البرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، إعادة فرض الضرائب على السيارات الكهربائية والهجينة المستوردة، كوسيلة لتحفيز تطوير صناعة السيارات في البلاد.

وذكرت وزارة الصناعة والتنمية والتجارة والخدمات البرازيلية، أن الهدف من هذه الضريبة هو المساعدة في تطوير السلسلة الإنتاجية للقطاع وتسريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات البرازيلية الصنع.

وسوف يُعاد فرض الضريبة في يناير 2024 وزيادتها تدريجيا حتى تصل إلى 35% من قيمة الواردات في يوليو 2026. وصادقت على هذا الإجراء غرفة التجارة الخارجية البرازيلية“كاميكس”.

وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية التي تديرها الدولة بأن كاميكس قررت أيضا إعادة فرض ضريبة الاستيراد على 73 منتجا كيميائيا، والتي كان قد تم تخفيضها بنسبة 10 في المائة في مايو من العام الماضي.