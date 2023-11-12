Sunday, 12 November 2023 01:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البرازيل تعتزم إعادة فرض ضرائب على السيارات الكهربائية المستوردة

11/12/2023 4:11:28 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم البرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، إعادة فرض الضرائب على السيارات الكهربائية والهجينة المستوردة، كوسيلة لتحفيز تطوير صناعة السيارات في البلاد.

وذكرت وزارة الصناعة والتنمية والتجارة والخدمات البرازيلية، أن الهدف من هذه الضريبة هو المساعدة في تطوير السلسلة الإنتاجية للقطاع وتسريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات البرازيلية الصنع.

وسوف يُعاد فرض الضريبة في يناير 2024 وزيادتها تدريجيا حتى تصل إلى 35% من قيمة الواردات في يوليو 2026. وصادقت على هذا الإجراء غرفة التجارة الخارجية البرازيلية“كاميكس”.

وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية التي تديرها الدولة بأن كاميكس قررت أيضا إعادة فرض ضريبة الاستيراد على 73 منتجا كيميائيا، والتي كان قد تم تخفيضها بنسبة 10 في المائة في مايو من العام الماضي.

MENAFN12112023000202011048ID1107412813

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث