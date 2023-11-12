شركة يابانية تسحب حليبها المعبأ بعد الكشف عن تلوثه بأدوية للماشية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة ميجي اليابانية القابضة العملاقة لمنتجات الألبان، إنها ستسحب أكثر من 44 ألف زجاجة من حليبها المعبأ بعد اكتشاف أدوية مستخدمة للوقاية من أمراض الماشية في المنتج.

والمنتج المتضرر هو الحليب المعبأ في زجاجات سعة 180 مل والمسمى“حليب ميجي”، والذي تمت تعبئته في مصنع بمحافظة أوساكا وتديره شركة الأغذية الكبرى ميجي.

ويشمل السحب، الذي أمرت به محافظة أوساكا بعد فحص روتيني أجرته وزارة الصحة الأسبوع الماضي، ما مجموعه 44577 زجاجة ينتهي تاريخ صلاحيتها في 13 نوفمبر.

ويسمى المكون المكتشف، وهو نوع من المواد الكيميائية المضادة للبكتيريا، سلفامونوميثوكسين.

وقالت شركة ميجي بموقعها على الإنترنت، إنه سيتم توفير خدمة استرداد المبالغ للمنتجات المتأثرة.