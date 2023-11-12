شركة يابانية تسحب حليبها المعبأ بعد الكشف عن تلوثه بأدوية للماشية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة ميجي اليابانية القابضة العملاقة لمنتجات الألبان، إنها ستسحب أكثر من 44 ألف زجاجة من حليبها المعبأ بعد اكتشاف أدوية مستخدمة للوقاية من أمراض الماشية في المنتج.
والمنتج المتضرر هو الحليب المعبأ في زجاجات سعة 180 مل والمسمى“حليب ميجي”، والذي تمت تعبئته في مصنع بمحافظة أوساكا وتديره شركة الأغذية الكبرى ميجي.
ويشمل السحب، الذي أمرت به محافظة أوساكا بعد فحص روتيني أجرته وزارة الصحة الأسبوع الماضي، ما مجموعه 44577 زجاجة ينتهي تاريخ صلاحيتها في 13 نوفمبر.
ويسمى المكون المكتشف، وهو نوع من المواد الكيميائية المضادة للبكتيريا، سلفامونوميثوكسين.
وقالت شركة ميجي بموقعها على الإنترنت، إنه سيتم توفير خدمة استرداد المبالغ للمنتجات المتأثرة.
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