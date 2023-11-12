Sunday, 12 November 2023 01:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركة يابانية تسحب حليبها المعبأ بعد الكشف عن تلوثه بأدوية للماشية

11/12/2023 4:11:27 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة ميجي اليابانية القابضة العملاقة لمنتجات الألبان، إنها ستسحب أكثر من 44 ألف زجاجة من حليبها المعبأ بعد اكتشاف أدوية مستخدمة للوقاية من أمراض الماشية في المنتج.

والمنتج المتضرر هو الحليب المعبأ في زجاجات سعة 180 مل والمسمى“حليب ميجي”، والذي تمت تعبئته في مصنع بمحافظة أوساكا وتديره شركة الأغذية الكبرى ميجي.

ويشمل السحب، الذي أمرت به محافظة أوساكا بعد فحص روتيني أجرته وزارة الصحة الأسبوع الماضي، ما مجموعه 44577 زجاجة ينتهي تاريخ صلاحيتها في 13 نوفمبر.

ويسمى المكون المكتشف، وهو نوع من المواد الكيميائية المضادة للبكتيريا، سلفامونوميثوكسين.

وقالت شركة ميجي بموقعها على الإنترنت، إنه سيتم توفير خدمة استرداد المبالغ للمنتجات المتأثرة.

MENAFN12112023000202011048ID1107412812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث