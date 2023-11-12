بريطانيا بصدد تمديد إعفاء ضريبي للشركات لتحفيز النمو

MENAFN - Al-Borsa News) يستعد وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت لتمديد إعفاء ضريبي كبير للشركات في خطته المالية المقبلة ضمن محاولة لتحفيز الاستثمار وتعزيز اقتصاد المملكة المتحدة الراكد، وفق تصريحات أشخاص مطلعين.

يريد هَنت إطالة أمد ما تعرف بسياسة“الإنفاق الكامل”، التي تمنح الشركات إعفاءً ضريبياً بنسبة 100% على الإنفاق الرأسمالي، بعد انقضاء أجلها المتوقع في السنة المالية 2025-2026.

وينتظر الوزير التوقعات النهائية من مكتب مسؤولية الميزانية قبل اتخاذ قرار بشأن مدة التمديد، وفقاً لأحد الأشخاص، الذي طلب عدم ذكر اسمه أثناء مناقشة مداولات داخلية.

مدة التخفيض قيد البحث

تشمل الخيارات قيد البحث جعل السياسة دائمة أو تمديدها لعام واحد، بحسب شخص آخر. وذكرت صحيفة“تيليغراف” أن هَنت يدرس تمديد السياسة الضريبية إلى السنة المالية 2028-2029، دون أن تصرح بمصدر المعلومات، مما يعني ضمناً جعلها دائمة.

ووعد وزير المالية البريطاني ببذل المزيد من الجهد لدعم النمو في بيانه المالي في الخريف يوم 22 نوفمبر الماضي، وهي فرصة رئيسية لتحسين الاقتصاد قبل الانتخابات المحتملة العام المقبل.

واستقر الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث، وفق أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة أمس الجمعة، إذ أثرت جهود بنك إنجلترا لخفض التضخم على الإنتاج.

أعلن هَنت عن سياسة الإنفاق الكامل في ميزانيته الفصلية، وهو إجراء مدته ثلاث سنوات يهدف إلى تخفيف وطأة قرار زيادة معدل ضريبة الشركات من 19% إلى 25%.

وفي حين قال هَنت منذ أشهر إنه يريد جعل الإنفاق الكامل دائما لتشجيع المزيد من الاستثمار، فقد حذر من أن ذلك يعتمد على الظروف الاقتصادية.

وقال شخص على معرفة بتفكير هَنت إن هذا الإجراء سيكلف وزارة الخزانة 10 مليارات جنيه إسترليني (12.2 مليار دولار) لكل سنة إضافية.

وتتيح هذه السياسة للشركات توفير 25 بنساً فعلياً من فاتورة الضرائب الخاصة بها مقابل كل جنيه استرليني تستثمره.

ضغوط لخفض الضرائب

ويتعرض هَنت لضغوط من حزب المحافظين لخفض الضرائب، بعد أن ارتفع العبء الضريبي إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية بسبب جهود الحكومة لتعويض تأثير جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.

وهو يحاول أيضاً تجنب ضغوط زيادة الأسعار، وقال إنه يعارض التخفيضات الضريبية واسعة النطاق في الوقت الحالي.

وقال هَنت لشبكة“سكاي نيوز” بعد نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة:“ما سترونه في الأسابيع المقبلة هو بيان الخريف حول إجراءات النمو التي ستفتح آفاق الاستثمار. لكننا لن نفعل أي شيء من شأنه أن يعرقل معركتنا ضد التضخم”.

اقتصاد الشرق