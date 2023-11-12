الخطوط الجوية التركية تتفاوض مع إيرباص حول شراء 355 طائرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تجري الخطوط الجوية التركية مفاوضات مع“إيرباص” حول أكبر طلبية قد تنجزها شركة الطيران التركية في تاريخها حال اكتمالها.
والتقت إدارة الناقلة الجوية مع مسؤولين من“إيرباص” في اسطنبول لمناقشة شراء 345 طائرة بالإضافة إلى طلب على 10 طائرات من طراز“A350-900” أعلن عنه في يناير الماضي، وفق ما نشرته وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة.
وقالت الوكالة إن المسؤولين ناقشوا الطلب الذي قد يشمل 75 طائرة من طراز“A350-900” و15 طائرة من طراز“A350-1000” و5 طائرات لنقل البضائع من طراز“A350F” و250 طائرة من طراز“A321 NEO”.
قد يعلن عن الوصول إلى اتفاق أقربه يوم الإثنين، تزامناً مع انطلاق“معرض طيران دبي 2023′′، بحسب أشخاص طلبوا عدم الإعلان عن هوياتهم في مناقشة مفاوضات سرية، منبهين إلى أن العدد النهائي للطائرات التي سيجري شراؤها قد يتغير وأن المفاوضات مازالت مستمرة.
وأُجريت مفاوضات أيضاً مع مسؤولين من شركة“رولز رويس” لصناعة المحركات حول تقديم خدمة الصيانة وتوفير محركات احتياطية للطائرات عريضة البدن من طراز“A350”.
أهداف النمو للخطوط الجوية التركية
في مايو الماضي، أعلن رئيس الخطوط الجوية التركية أحمد بولاد أن الشركة تعتزم طلب 600 طائرة دون أن يقدم أي تفاصيل حول عدد الطائرات التي ستطلبها من“إيرباص” وتلك التي ستطلبها من منافستها الرئيسية“بوينغ”.
وقال:“إننا نستهدف نمواً بنسبة 7.4% في الأعوام العشرة المقبلة، وهي نسبة متواضعة مقارنة بمعدل النمو في العشرين سنة الماضية، وذلك بهدف نقل 170 مليون مسافر وزيادة أسطول الشركة حتى يصبح أسطولاً عملاقاً يضم 810 طائرات”.
لم تستجب شركة الخطوط الجوية التركية على الفور لطلب التعقيب على تقرير وكالة أنباء الأناضول خارج ساعات العمل العادية.
وأصبحت خطوط الطيران التركية لاعباً رئيسياً في السوق الإقليمية مركزها اسطنبول، وتنافس على الوصول إلى العالمية بجانب شركتي“الخطوط الجوية القطرية” و”طيران الإمارات”.
وتدرس“طيران الإمارات” أيضا طلبية كبيرة من الطائرة عريضة البدن من أجل تجديد أسطولها، وفق تصريحات رئيس الشركة تيم كلارك.
ومن المتوقع أن تستغل الشركة معرض الطيران كمناسبة للاتفاق على على شراء طائرات رغم أن ملامح الاتفاق التفصيلية مازالت في تغير مستمر.
اقتصاد الشرق
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