الخطوط الجوية التركية تتفاوض مع إيرباص حول شراء 355 طائرة

MENAFN - Al-Borsa News) تجري الخطوط الجوية التركية مفاوضات مع“إيرباص” حول أكبر طلبية قد تنجزها شركة الطيران التركية في تاريخها حال اكتمالها.

والتقت إدارة الناقلة الجوية مع مسؤولين من“إيرباص” في اسطنبول لمناقشة شراء 345 طائرة بالإضافة إلى طلب على 10 طائرات من طراز“A350-900” أعلن عنه في يناير الماضي، وفق ما نشرته وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة.

وقالت الوكالة إن المسؤولين ناقشوا الطلب الذي قد يشمل 75 طائرة من طراز“A350-900” و15 طائرة من طراز“A350-1000” و5 طائرات لنقل البضائع من طراز“A350F” و250 طائرة من طراز“A321 NEO”.

قد يعلن عن الوصول إلى اتفاق أقربه يوم الإثنين، تزامناً مع انطلاق“معرض طيران دبي 2023′′، بحسب أشخاص طلبوا عدم الإعلان عن هوياتهم في مناقشة مفاوضات سرية، منبهين إلى أن العدد النهائي للطائرات التي سيجري شراؤها قد يتغير وأن المفاوضات مازالت مستمرة.

وأُجريت مفاوضات أيضاً مع مسؤولين من شركة“رولز رويس” لصناعة المحركات حول تقديم خدمة الصيانة وتوفير محركات احتياطية للطائرات عريضة البدن من طراز“A350”.

أهداف النمو للخطوط الجوية التركية

في مايو الماضي، أعلن رئيس الخطوط الجوية التركية أحمد بولاد أن الشركة تعتزم طلب 600 طائرة دون أن يقدم أي تفاصيل حول عدد الطائرات التي ستطلبها من“إيرباص” وتلك التي ستطلبها من منافستها الرئيسية“بوينغ”.

وقال:“إننا نستهدف نمواً بنسبة 7.4% في الأعوام العشرة المقبلة، وهي نسبة متواضعة مقارنة بمعدل النمو في العشرين سنة الماضية، وذلك بهدف نقل 170 مليون مسافر وزيادة أسطول الشركة حتى يصبح أسطولاً عملاقاً يضم 810 طائرات”.

لم تستجب شركة الخطوط الجوية التركية على الفور لطلب التعقيب على تقرير وكالة أنباء الأناضول خارج ساعات العمل العادية.

وأصبحت خطوط الطيران التركية لاعباً رئيسياً في السوق الإقليمية مركزها اسطنبول، وتنافس على الوصول إلى العالمية بجانب شركتي“الخطوط الجوية القطرية” و”طيران الإمارات”.

وتدرس“طيران الإمارات” أيضا طلبية كبيرة من الطائرة عريضة البدن من أجل تجديد أسطولها، وفق تصريحات رئيس الشركة تيم كلارك.

ومن المتوقع أن تستغل الشركة معرض الطيران كمناسبة للاتفاق على على شراء طائرات رغم أن ملامح الاتفاق التفصيلية مازالت في تغير مستمر.

اقتصاد الشرق