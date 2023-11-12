تراجع اليوان الصيني مقابل سلة من العملات في أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع اليوان مقابل سلة من العملات في أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات من نظام تداول النقد الأجنبي في الصين.
ووفقا للبيانات، فإنه في نهاية الشهر الماضي، انخفض المؤشر المركب لسعر صرف اليوان، والذي يقيس قوة اليوان أمام سلة من العملات، بشكل طفيف بنسبة 0.24% مقارنة مع نهاية سبتمبر إلى 99.31.
ويقارن المؤشر قيمة اليوان مع 24 عملة، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والين.
واعتبارا من نهاية شهر أكتوبر، انخفض مؤشر اليوان مقابل سلة عملات بنك التسويات الدولية بنسبة 0.08% عن نهاية سبتمبر، ليصل إلى 104.06.
وانخفض مؤشر اليوان مقابل سلة حقوق السحب الخاصة بنسبة 0.28% عن الشهر الماضي، ليصل إلى 94.
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