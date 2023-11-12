تراجع اليوان الصيني مقابل سلة من العملات في أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع اليوان مقابل سلة من العملات في أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات من نظام تداول النقد الأجنبي في الصين.

ووفقا للبيانات، فإنه في نهاية الشهر الماضي، انخفض المؤشر المركب لسعر صرف اليوان، والذي يقيس قوة اليوان أمام سلة من العملات، بشكل طفيف بنسبة 0.24% مقارنة مع نهاية سبتمبر إلى 99.31.

ويقارن المؤشر قيمة اليوان مع 24 عملة، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والين.

واعتبارا من نهاية شهر أكتوبر، انخفض مؤشر اليوان مقابل سلة عملات بنك التسويات الدولية بنسبة 0.08% عن نهاية سبتمبر، ليصل إلى 104.06.

وانخفض مؤشر اليوان مقابل سلة حقوق السحب الخاصة بنسبة 0.28% عن الشهر الماضي، ليصل إلى 94.