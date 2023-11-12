الصين تنفذ تعهدات لدعم قطاع العقارات

MENAFN - Al-Borsa News) قال ني هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية، إن الصين ستنفذ حزم تعهدات لسوق العقارات، لتلبية متطلبات المواطنين على صعيد الإسكان وتعزيز التنمية عالية الجودة للقطاع.

ومنذ بداية العام، تم تنفيذ سلسلة من التدابير الداعمة لدعم قطاع العقارات في الصين، بما في ذلك خفض نسبة الدفعة المالية الأولى لمشتري العقار لأول مرة، وخفض معدلات الفائدة على القروض العقارية وتخفيف قيود الشراء للأشخاص الراغبين في شراء منزل ثان.

وقال ني في مقابلة مع وكالة أنباء“شينخوا”، إن“هذه التدابير أحدثت آثارا إيجابية على القطاع”.

وأشار إلى أنه في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، شهد حجم المعاملات المجمعة للمنازل الجديدة والمستعملة اتجاها تصاعديا مقارنةً مع العام الماضي.

وأضاف ني، أن قطاع العقارات في الصين يمرّ بعملية تحول حيث حدثت تغييرات كبيرة في العلاقة بين العرض والطلب في سوق العقارات.

وقال إنه استجابة للوضع الجديد، يتعين على قطاع العقارات في الصين“الالتزام بمبدأ أن المسكن مخصص للعيش فيه وليس للمضاربة، وتلبية متطلبات الإسكان الأساسية للسكان وحاجتهم إلى ظروف سكن أفضل”.

ووصف الوزير ظروف السكن الأفضل بأنها خضراء ومنخفضة الكربون وذكية وآمنة، مما يمكّن الناس من عيش حياة صحية ومريحة بتكلفة منخفضة.

وأضاف ني، أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم اتخاذ تدابير مهمة لدعم بناء مساكن بأسعار معقولة، وتجديد القرى في المدن وبناء المرافق العامة، فضلا عن تلبية متطلبات التمويل المعقولة للمطورين.

وقال“على وجه التحديد، من المهم حل مشاكل الإسكان لسكان المدن الجدد والشباب لتمكينهم من السعي إلى حياة أفضل”.

وفي معرض إشارته إلى أن قطاع العقارات في الصين يتمتع بدعم قوي للتنمية المستدامة على الرغم من التحديات في فترة التحول الحالية، وأعرب عن ثقته في التنمية عالية الجودة للقطاع حيث ستؤتي حزمة السياسات ثمارها تدريجيا.