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التوصيل السريع في الصين يرتفع لمستوى قياسي بمهرجان عيد العزاب

11/12/2023 4:11:27 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع حجم التوصيل السريع في الصين إلى مستوى قياسي خلال مهرجان“11-11” للتسوق عبر الإنترنت، الذي يعرف أيضا باسم مهرجان التسوق لعيد العزاب ويوافق عادة يوم 11 من شهر نوفمبر كل عام.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للبريد، اليوم الأحد، في الفترة ما بين أول نوفمبر إلى يوم 11، جمعت شركات التوصيل السريع في جميع أنحاء البلاد حوالي 5.26 مليار طرد، بزيادة 23.22% عن العام السابق.

وقالت الهيئة، إنه في يوم السبت، تم جمع إجمالي 639 مليون طرد سريع، مضيفة أن هذا الرقم يمثل 1.87 ضعف حجم الأعمال المعتاد، بزيادة 15.76% على أساس سنوي.

وأشارت إلى أن تصاعد أعمال التوصيل السريع يساهم في انتعاش وتوسيع السوق الاستهلاكية ويظهر بشكل كامل مرونة وحيوية الاقتصاد الصيني.

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