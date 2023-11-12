التوصيل السريع في الصين يرتفع لمستوى قياسي بمهرجان عيد العزاب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع حجم التوصيل السريع في الصين إلى مستوى قياسي خلال مهرجان“11-11” للتسوق عبر الإنترنت، الذي يعرف أيضا باسم مهرجان التسوق لعيد العزاب ويوافق عادة يوم 11 من شهر نوفمبر كل عام.
ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للبريد، اليوم الأحد، في الفترة ما بين أول نوفمبر إلى يوم 11، جمعت شركات التوصيل السريع في جميع أنحاء البلاد حوالي 5.26 مليار طرد، بزيادة 23.22% عن العام السابق.
وقالت الهيئة، إنه في يوم السبت، تم جمع إجمالي 639 مليون طرد سريع، مضيفة أن هذا الرقم يمثل 1.87 ضعف حجم الأعمال المعتاد، بزيادة 15.76% على أساس سنوي.
وأشارت إلى أن تصاعد أعمال التوصيل السريع يساهم في انتعاش وتوسيع السوق الاستهلاكية ويظهر بشكل كامل مرونة وحيوية الاقتصاد الصيني.
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