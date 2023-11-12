لماذا لا تتفق الصين مع تعريف أمريكا للعلاقات الثنائية التنافسية؟

MENAFN - Al-Borsa News) رفع إعلان عن قمة صينية أمريكية مرتقبة في سان فرانسيسكو، الآمال في تحسين العلاقات بين البلدين التي توترت بسبب سياسات الاحتواء المتشددة التي تنتهجها واشنطن.

وأشار البيت الأبيض مرارا إلى الصين على أنها“المنافس الأول” للبلاد، ووصف المنافسة مع الصين بأنها“التحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية”.

ومع ذلك، أظهرت الولايات المتحدة القليل من الاهتمام بالمنافسة العادلة والمزيد من الرغبة في احتواء الصين وقمعها.

وللحصول على أفضلية، فرضت واشنطن تعريفات جمركية وقيدت التجارة في مجالات التكنولوجيا الفائقة، لا سيما في قطاعات أشباه الموصلات. وقامت بتنفيذ إستراتيجية“فناء صغير، سياج عالي”، ودعت إلى فك الارتباط وقطع سلاسل التوريد. كما ضغطت الولايات المتحدة من أجل سياسة“دعم الصديق” الحمائية، وأطلقت الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ التقييدي وشكلت تحالف الرقائق الرباعي. فمن الواضح أن هذه ليست منافسة صحية.

وقد انتهكت هذه الممارسات مبادئ اقتصاديات السوق والمنافسة العادلة، مما أدى إلى اضطرابات في الاقتصادات الأمريكية والصينية والعالمية.

بالنسبة لواشنطن، فإن كلمات حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم أثناء زيارته الأخيرة للصين تعد مصدر إلهام:“الطلاق ليس خيارا”.

وباعتبارهما دولتين كبيرتين، تتعاون الصين والولايات المتحدة وتتنافسان في التجارة والتكنولوجيا والدبلوماسية وغيرها من المجالات. لكن المنافسة يجب أن تكون عادلة. وينبغي أن تجري وفقا لقواعد مقبولة على نطاق واسع، وينبغي ألا تركز على تقويض التنمية والحقوق والمصالح المشروعة للبلدان الأخرى. فكل من البلدين يحتاج لمنافسة صحية تبرز أفضل ما في الآخر، وليس منافسة شرسة تسعى إلى زوال الآخر.

وتؤمن الصين بأن المنافسة يجب أن تكون مماثلة لسباق الجري، مع وجود إرشادات وقواعد مرعية، حيث يمكن للمرء اللحاق بالركب من خلال الأداء المحسن.

في الألعاب الأولمبية، يهدف الرياضيون إلى تجاوز توقعاتهم، ولا يمكنهم التخريب على منافسيهم أو التأثير عليهم بشكل يسبب الضرر لهم؛ وخلاف ذلك، فإنهم يواجهون الاستبعاد لخرق القواعد.

وتعارض الصين تعريف العلاقة بين الصين والولايات المتحدة فقط من حيث المنافسة، لأن المنافسة ليست الصورة الكاملة لهذه العلاقة.

فالتكامل يفوق بكثير المنافسة في العلاقة الاقتصادية بين البلدين. وفي العام الماضي، بلغ حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة مستوى قياسيا مسجلا قرابة 760 مليار دولار.

وبالنظر إلى حجم العلاقة الاقتصادية، من الطبيعي حدوث خلافات أو احتكاكات. والطريقة المثلى للتعامل معها هي إيجاد حلول مربحة للجانبين من خلال التشاور.

لدى الصين والولايات المتحدة أنظمة اجتماعية مختلفة، لكن هذا لا ينبغي أن يمنع الجانبين من التعاون على أساس المصالح المشتركة، ولا يجب أن يكون سببا للمواجهة والخصومة.

في عالم اليوم، هناك قواسم مشتركة أكثر، وليس أقل، تجمع بين البلدين.

وينبغي إعطاء الأولوية لمنع نشوب الصراعات وتحقيق التعايش السلمي. وعلاوة على ذلك، يستفيد كلا البلدين من تنمية بعضهما البعض. وأخيرا، يكسب العالم في حال عززت الصين والولايات المتحدة التعافي العالمي في أعقاب جائحة كوفيد والتصدي لتغير المناخ وحل القضايا الإقليمية الساخنة.

وقال جيفري ساكس، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، إن“السلام وجهود إنهاء الفقر على الصعيد العالمي والاستدامة البيئية، ستستفيد جميعها بشكل كبير من التعاون بين الولايات المتحدة والصين”.

وينبغي أن تركز المنافسة بين البلدين الكبيرين على من يمكنه حكم بلده بشكل أفضل ويضمن رفاهية شعبه. وينبغي أن تركز على من يمكنه فعل المزيد لمساعدة العالم على التعافي من الجائحة، ومن يمكنه توفير المزيد من المنافع العامة لمكافحة تغير المناخ، ومن يمكنه تقديم حلول أفضل للقضايا الساخنة الإقليمية، ومن يمكنه جعل كل من البلدين والكوكب – موطن 8 مليارات شخص – أكثر أمانا وسلاما وازدهارا.

ويجب على البلدين السعي بجد لحل المشاكل العالمية وقيادة البشرية إلى مكان أفضل.

ويعد التساؤل حول ما إذا كان البلدان سيفتحان حقبة جديدة من التنمية البشرية عبر التعاون، أو الانزلاق في هاوية الصراع والمواجهة بين قوى عظمى هو تساؤل القرن.

ويجب أن يكون التطلع المشترك للصين والولايات المتحدة في هذه الحقبة الجديدة هو تجاوز المنظور الضيق لفوز أحدهما وخسارة الآخر والسعي لتحقيق الهدف النبيل المتمثل في فوز البشرية معا.