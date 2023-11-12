ألمانيا تعتزم مضاعفة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا بموجب خطة شولتس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت وكالة بلومبرج أمس السبت نقلا عن أشخاص مطلعين أن حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس الائتلافية وافقت على مضاعفة المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا العام المقبل إلى ثمانية مليارات يورو (8.54 مليار دولار).
وأضاف التقرير أنه إذا وافق البرلمان الألماني، حيث تتمتع أحزاب حكومة شولتس بالأغلبية، فإن هذه الزيادة سترفع الإنفاق الدفاعي الألماني إلى ما يتجاوز هدف اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي تعهد به جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي.
وقالت بلومبرج إن المشرعين من الحزب الديمقراطي الاشتراكي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر اتفقوا على زيادة المفاوضات حول الميزانية الاتحادية المقترحة لعام 2024 هذا الأسبوع.
ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الدفاع الألمانية للتعليق.
وتعارض بعض دول الاتحاد الأوروبي خطة التكتل لإنفاق ما يصل إلى 20 مليار يورو (21.4 مليار دولار) على المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
رويترز
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