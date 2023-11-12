وزير الطاقة: أوكرانيا لديها موارد طاقة كافية لتجاوز فصل الشتاء

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو في وقت متأخر مساء السبت إن أوكرانيا سيكون لديها ما يكفي من موارد الطاقة لتجاوز فصل الشتاء المقبل لكن التصاعد المتوقع في الهجمات الروسية قد يعطل شبكات الإمداد.

وقال جالوشينكو للتلفزيون العام الأوكراني“لدينا ما يكفي من موارد الطاقة، وفي هذا الصدد نشعر بالاطمئنان... السؤال هو إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الهجمات المستقبلية على الإمدادات”.

وقالت كييف يوم الأربعاء إن روسيا هاجمت البنية التحتية الأوكرانية 60 مرة في الأسابيع القليلة الماضية، مما أثار مخاوف من أن موسكو ربما تكون قد بدأت بالفعل في استهداف شبكة الكهرباء لشتاء ثان على التوالي في الحرب.

وفي الشتاء الماضي، ضربت آلاف الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية البنية التحتية للطاقة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير.

وقال جالوشينكو إن أوكرانيا تتوقع أن تستأنف روسيا الهجمات الكبيرة بطائرات مسيرة وصواريخ على البنية التحتية للطاقة بمجرد انخفاض درجات الحرارة وبقاءها تحت الصفر.

وقال جالوشينكو“درجة الحرارة المنخفضة تزيد الضرر بالطبع... أي درجة حرارة أقل من الصفر تزيد المخاطر بالفعل”.

وحتى الآن، تمتعت أوكرانيا هذا الخريف بطقس دافئ على غير العادة، ولكن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في كييف وأماكن أخرى في الأسبوع المقبل.

رويترز