Sunday, 12 November 2023 01:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الطاقة: أوكرانيا لديها موارد طاقة كافية لتجاوز فصل الشتاء

11/12/2023 4:11:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو في وقت متأخر مساء السبت إن أوكرانيا سيكون لديها ما يكفي من موارد الطاقة لتجاوز فصل الشتاء المقبل لكن التصاعد المتوقع في الهجمات الروسية قد يعطل شبكات الإمداد.

وقال جالوشينكو للتلفزيون العام الأوكراني“لدينا ما يكفي من موارد الطاقة، وفي هذا الصدد نشعر بالاطمئنان... السؤال هو إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الهجمات المستقبلية على الإمدادات”.

وقالت كييف يوم الأربعاء إن روسيا هاجمت البنية التحتية الأوكرانية 60 مرة في الأسابيع القليلة الماضية، مما أثار مخاوف من أن موسكو ربما تكون قد بدأت بالفعل في استهداف شبكة الكهرباء لشتاء ثان على التوالي في الحرب.

وفي الشتاء الماضي، ضربت آلاف الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية البنية التحتية للطاقة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير.

وقال جالوشينكو إن أوكرانيا تتوقع أن تستأنف روسيا الهجمات الكبيرة بطائرات مسيرة وصواريخ على البنية التحتية للطاقة بمجرد انخفاض درجات الحرارة وبقاءها تحت الصفر.

وقال جالوشينكو“درجة الحرارة المنخفضة تزيد الضرر بالطبع... أي درجة حرارة أقل من الصفر تزيد المخاطر بالفعل”.

وحتى الآن، تمتعت أوكرانيا هذا الخريف بطقس دافئ على غير العادة، ولكن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في كييف وأماكن أخرى في الأسبوع المقبل.

رويترز

MENAFN12112023000202011048ID1107412804

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث