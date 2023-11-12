اليابان تعتزم إنشاء صندوق بقيمة 6.6 مليار دولار لدعم أعمال الفضاء

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الحكومة اليابانية عزمها إنشاء صندوق بقيمة تريليون ين، أي نحو 6.6 مليار دولار، على مدى 10 سنوات، لدعم وكالة استكشاف الفضاء اليابانية؛ وذلك بهدف تعزيز الأعمال المتعلقة بالفضاء في البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الأحد، أنه سيتم إنشاء هذا الصندوق لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في مضاعفة قيمة السوق المحلية المتعلقة بالفضاء من حوالي 26 مليار دولار إلى 52 مليار دولار في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.

وتخطط الحكومة لتخصيص التمويل للشركات والجامعات والكيانات الأخرى لدعم تطوير تكنولوجيا الفضاء، كما أنها تسعى – من خلال نافذة مدتها 10 سنوات للتمويل وتوزيع الإنفاق على عدة سنوات مالية – إلى تشجيع مشاركة الشركات أو القطاعات الأخرى من خلال مساعدات واسعة النطاق وطويلة الأجل.