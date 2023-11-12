صندوق النقد يطرح آليات على غانا للحوكمة ومكافحة الفساد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قدم صندوق النقد الدولي مجموعة من الخيارات والآليات لحكومة غانا في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك بناء على طلب الحكومة.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن بعثة المساعدة التقنية التابعة لصندوق النقد الدولي زارت العاصمة“أكرا” لإجراء تشخيص للحوكمة.
وأوضح البيان أن تشخيص الحوكمة يهدف إلى دعم جهود السلطات الخاصة في إطار برنامج ما بعد كورونا للنمو الاقتصادي لمعالجة الفجوات في أنظمة الحوكمة في البلاد، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز القدرة التنافسية، وإرساء الأسس لمزيد من النمو الشامل.
وقامت البعثة بتقييم نطاق وقوة إطار الحوكمة ومكافحة الفساد في غانا، وحددت الثغرات، وقدمت خيارات للإصلاح، لتعزيز المشاركة في معالجة مواطن الضعف في الحوكمة.
وناقش فريق البعثة أيضا مع السلطات العديد من المبادرات التي اتخذتها السلطات الغانية مؤخرا لتعزيز الحوكمة، وكيفية زيادة تعزيز إطار مكافحة الفساد في إدارة الإيرادات، وإدارة المالية العامة، وسيادة القانون (ولا سيما إنفاذ حقوق الملكية)، وضوابط مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، فضلا عن إدارة الرقابة على القطاع المالي.
تمثل الحوكمة الإدارة الجيدة لجميع المؤسسات في الدولة من خلال سياسات وآليات وممارسات تقوم علي الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والسعي لتحقيق العدالة وعدم التمييز بين المواطنين والاستجابة للإحتياجاتهم وتحري الكفاءة للوصول بالسياسات والخدمات لأعلي مستوي من الفعالية والجودة بما يرضي المواطنين.
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