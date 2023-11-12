صندوق النقد يطرح آليات على غانا للحوكمة ومكافحة الفساد

MENAFN - Al-Borsa News) قدم صندوق النقد الدولي مجموعة من الخيارات والآليات لحكومة غانا في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك بناء على طلب الحكومة.

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن بعثة المساعدة التقنية التابعة لصندوق النقد الدولي زارت العاصمة“أكرا” لإجراء تشخيص للحوكمة.

وأوضح البيان أن تشخيص الحوكمة يهدف إلى دعم جهود السلطات الخاصة في إطار برنامج ما بعد كورونا للنمو الاقتصادي لمعالجة الفجوات في أنظمة الحوكمة في البلاد، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز القدرة التنافسية، وإرساء الأسس لمزيد من النمو الشامل.

وقامت البعثة بتقييم نطاق وقوة إطار الحوكمة ومكافحة الفساد في غانا، وحددت الثغرات، وقدمت خيارات للإصلاح، لتعزيز المشاركة في معالجة مواطن الضعف في الحوكمة.

وناقش فريق البعثة أيضا مع السلطات العديد من المبادرات التي اتخذتها السلطات الغانية مؤخرا لتعزيز الحوكمة، وكيفية زيادة تعزيز إطار مكافحة الفساد في إدارة الإيرادات، وإدارة المالية العامة، وسيادة القانون (ولا سيما إنفاذ حقوق الملكية)، وضوابط مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، فضلا عن إدارة الرقابة على القطاع المالي.

تمثل الحوكمة الإدارة الجيدة لجميع المؤسسات في الدولة من خلال سياسات وآليات وممارسات تقوم علي الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والسعي لتحقيق العدالة وعدم التمييز بين المواطنين والاستجابة للإحتياجاتهم وتحري الكفاءة للوصول بالسياسات والخدمات لأعلي مستوي من الفعالية والجودة بما يرضي المواطنين.