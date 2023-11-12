تحالف تنموي يوفر 3 مليارات دولار لدعم الزراعة في أفريقيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وعدد من شركاء التنمية، تحالفًا جديدًا يعمل على استثمار 3 مليارات دولار، لسد الفجوة التمويلية الحرجة بالزراعة في أفريقيا.
وذكر بيان صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، أن الاستثمارات تستهدف تحويل المناطق الريفية المتعطشة للتنمية في أفريقيا، إلى ممرات للصناعات الزراعية.
وأوضح أن الالتزامات الجديدة للتحالف، تشمل 1.1 مليار دولار من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ومليار دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، و300 مليون دولار من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، و600 مليون دولار من مؤسسة“أرايز” للمنصات الصناعية المتكاملة.
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