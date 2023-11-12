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تحالف تنموي يوفر 3 مليارات دولار لدعم الزراعة في أفريقيا

11/12/2023 4:11:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أطلقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وعدد من شركاء التنمية، تحالفًا جديدًا يعمل على استثمار 3 مليارات دولار، لسد الفجوة التمويلية الحرجة بالزراعة في أفريقيا.

وذكر بيان صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، أن الاستثمارات تستهدف تحويل المناطق الريفية المتعطشة للتنمية في أفريقيا، إلى ممرات للصناعات الزراعية.

وأوضح أن الالتزامات الجديدة للتحالف، تشمل 1.1 مليار دولار من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ومليار دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، و300 مليون دولار من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، و600 مليون دولار من مؤسسة“أرايز” للمنصات الصناعية المتكاملة.

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