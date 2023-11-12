بنك الاستثمار الأوروبي يدعم صناعة الدواء في رومانيا بـ25 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، عن اتفاق قرض بقيمة 25 مليون يورو مع أحد المؤسسات الدوائية العاملة في رومانيا، لبناء وحدة إنتاج وتعبئة وتخزين المضادات الحيوية في البلاد.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي، أن التمويل يسهل تطوير خطوط إنتاج جديدة ورقمنة قدرات البحث والتطوير فيما يمثل القرض ربع إجمالي تكلفة الاستثمار للمشروع في رومانيا والبالغة 95.4 مليون يورو.
وأكد أن المشروع يدعم تصنيع المستحضرات الصيدلانية من خلال تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتعزيز القدرة التنافسية وصمود صناعة الأدوية الأوروبية وتأكيد الدور المحوري للقدرة التصنيعية المتقدمة في دعم الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال الرعاية الصحية.
MENAFN12112023000202011048ID1107412798
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.