بنك الاستثمار الأوروبي يدعم صناعة الدواء في رومانيا بـ25 مليون يورو

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، عن اتفاق قرض بقيمة 25 مليون يورو مع أحد المؤسسات الدوائية العاملة في رومانيا، لبناء وحدة إنتاج وتعبئة وتخزين المضادات الحيوية في البلاد.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي، أن التمويل يسهل تطوير خطوط إنتاج جديدة ورقمنة قدرات البحث والتطوير فيما يمثل القرض ربع إجمالي تكلفة الاستثمار للمشروع في رومانيا والبالغة 95.4 مليون يورو.

وأكد أن المشروع يدعم تصنيع المستحضرات الصيدلانية من خلال تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتعزيز القدرة التنافسية وصمود صناعة الأدوية الأوروبية وتأكيد الدور المحوري للقدرة التصنيعية المتقدمة في دعم الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال الرعاية الصحية.