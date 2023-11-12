روابي القابضة تستحوذ على 52% في بنك برقان - تركيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك برقان موافقته على بيع حصة نسبتها 52% في بنك“برقان – تركيا” إلى شركة روابي المتحدة القابضة المملوكة بالكامل لشركة مشاريع الكويت القابضة“كيبكو”.
وقال البنك في بيان، اليوم الأحد، إنه سيحافظ على سيطرته التشغيلية في“برقان – تركيا”، ومن ثم إدراج البيانات المالية ضمن نتائجه المالية.
وتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثيرا إيجابيا على نسب رأس المال، فضلا عن الحد من تأثير التقلبات الحاصلة في سعر صرف الليرة التركية على البيانات المالية للبنك، مشيرا إلى أنه“من المستبعد تأثر الأنشطة التشغيلية للبنك أو أنشطة العملاء من جراء هذه الصفقة”.
وأشار إلى الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة لتنفيذ الصفقة من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا متوقعا الانتهاء من تنفيذ الصفقة خلال الأسابيع المقبلة.
وأسس بنك برقان الكويتي عام 1975، وأدرج في بورصة الكويت عام 1984، ويبلغ رأسماله المصرح 400 مليون دينار كويتي (نحو 1.2 مليار دولار) ويقوم بكافة الأعمال المصرفية.
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