Sunday, 12 November 2023 01:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روابي القابضة تستحوذ على 52% في بنك برقان - تركيا

11/12/2023 4:11:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن بنك برقان موافقته على بيع حصة نسبتها 52% في بنك“برقان – تركيا” إلى شركة روابي المتحدة القابضة المملوكة بالكامل لشركة مشاريع الكويت القابضة“كيبكو”.

وقال البنك في بيان، اليوم الأحد، إنه سيحافظ على سيطرته التشغيلية في“برقان – تركيا”، ومن ثم إدراج البيانات المالية ضمن نتائجه المالية.

وتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثيرا إيجابيا على نسب رأس المال، فضلا عن الحد من تأثير التقلبات الحاصلة في سعر صرف الليرة التركية على البيانات المالية للبنك، مشيرا إلى أنه“من المستبعد تأثر الأنشطة التشغيلية للبنك أو أنشطة العملاء من جراء هذه الصفقة”.

وأشار إلى الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة لتنفيذ الصفقة من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا متوقعا الانتهاء من تنفيذ الصفقة خلال الأسابيع المقبلة.

وأسس بنك برقان الكويتي عام 1975، وأدرج في بورصة الكويت عام 1984، ويبلغ رأسماله المصرح 400 مليون دينار كويتي (نحو 1.2 مليار دولار) ويقوم بكافة الأعمال المصرفية.

MENAFN12112023000202011048ID1107412797

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث