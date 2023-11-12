روابي القابضة تستحوذ على 52% في بنك برقان - تركيا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك برقان موافقته على بيع حصة نسبتها 52% في بنك“برقان – تركيا” إلى شركة روابي المتحدة القابضة المملوكة بالكامل لشركة مشاريع الكويت القابضة“كيبكو”.

وقال البنك في بيان، اليوم الأحد، إنه سيحافظ على سيطرته التشغيلية في“برقان – تركيا”، ومن ثم إدراج البيانات المالية ضمن نتائجه المالية.

وتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثيرا إيجابيا على نسب رأس المال، فضلا عن الحد من تأثير التقلبات الحاصلة في سعر صرف الليرة التركية على البيانات المالية للبنك، مشيرا إلى أنه“من المستبعد تأثر الأنشطة التشغيلية للبنك أو أنشطة العملاء من جراء هذه الصفقة”.

وأشار إلى الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة لتنفيذ الصفقة من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا متوقعا الانتهاء من تنفيذ الصفقة خلال الأسابيع المقبلة.

وأسس بنك برقان الكويتي عام 1975، وأدرج في بورصة الكويت عام 1984، ويبلغ رأسماله المصرح 400 مليون دينار كويتي (نحو 1.2 مليار دولار) ويقوم بكافة الأعمال المصرفية.