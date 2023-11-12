مسؤول: سويسرا بحاجة إلى لوائح تنظيمية خاصة بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) قال المستشار الاتحادي ألبرت روستي، اليوم الأحد، أن سويسرا بحاجة إلى تنظيم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن إدارته، وهي الوزارة الفيدرالية للبيئة والنقل والطاقة والاتصالات، ستقدم قائمة جرد إلى المجلس الفيدرالي بحلول منتصف عام 2024، مشددا على أهمية عدم إعاقة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتابع قائلا:“من الممكن اعتماد قواعد الاتحاد الأوروبي”، مضيفا:“لكن بصراحة، هذه قضية عالمية”، مشددًا على أن الأمم المتحدة يمكنها أيضًا أن تلعب دورًا.

وشدد على ضرورة استغلال الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي مع الأخذ في الاعتبار بشكل مناسب المخاطر التقنية والجيوسياسية والمجتمعي.

وبحسب المستشار الاتحادي، اعتبر جميع المشاركين أن خطر التضليل هو الخطر الأكبر وأن البحث عن الحقيقة أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لوسائل الإعلام.