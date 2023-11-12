مسؤول: سويسرا بحاجة إلى لوائح تنظيمية خاصة بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المستشار الاتحادي ألبرت روستي، اليوم الأحد، أن سويسرا بحاجة إلى تنظيم في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن إدارته، وهي الوزارة الفيدرالية للبيئة والنقل والطاقة والاتصالات، ستقدم قائمة جرد إلى المجلس الفيدرالي بحلول منتصف عام 2024، مشددا على أهمية عدم إعاقة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتابع قائلا:“من الممكن اعتماد قواعد الاتحاد الأوروبي”، مضيفا:“لكن بصراحة، هذه قضية عالمية”، مشددًا على أن الأمم المتحدة يمكنها أيضًا أن تلعب دورًا.
وشدد على ضرورة استغلال الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي مع الأخذ في الاعتبار بشكل مناسب المخاطر التقنية والجيوسياسية والمجتمعي.
وبحسب المستشار الاتحادي، اعتبر جميع المشاركين أن خطر التضليل هو الخطر الأكبر وأن البحث عن الحقيقة أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لوسائل الإعلام.
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