اغنية مفخخة من رام الله الى غزة بقلم: عيسى قراقع

MENAFN - Palestine News Network ) حافيا وصلت الى الأسود الخمسة الرابضة في ساحة المنارة في رام الله، شهيد يمر من مخيم قلنديا وآخر من الامعري، أربعة عشرة شهيدا يمرون من جنين وآخرون من طوباس ونور شمس والخليل وبيت لحم والقدس واريحا ونابلس والمخيمات والقرى والحارات، يعبرون الحواجز ويلتحمون مع شهداء غزة، وطن اصبح جثة واحدة.يا أهلنا في غزةنموت معكم كل لحظةنفرفط في بيوتنا واحلامنانفرفط في الشوارعفي النوم واليقظة

أي موت هذا؟ الموت هناك هو الموت هنا، ومن قال ان الحرب الدموية بدأت في 7 أكتوبر عام 2023، الحرب بدأت منذ اكثر من 75 عاما، ولازلنا ننهض من مجزرة الى مجزرة، ومن لم يقتل في غزة يموت امام المشاهد المرعبة، يموت الف مرة، وما ابشع هذا الموت، قهرا وعجزا وانتظارا، فكرا وادراكا، ومن القلب الى العقل الى بلاغة الدهشة، وهي إبادة سياسية واسعة الجميع تحت المقصلة

لماذا انت ساكتة ايتها الأسود الخمسة

الشهداء يقذفون من سماء غزة حتى الضفة المحتلة

تحركي ايتها الأسود، زمجري

تكلمي، اكسري هذا الخرس

لماذا انت جالسة

ابحلق في الشاشة ولا أرى سوى استراتيجية الصدم والترهيب والدهشة، صدمات الكوارث التي تستهدف كل المجتمع الفلسطيني والمتضامنين معه، الخوف الجماعي، عرض مصمم لقصف الاحاسيس واللعب بالمشاعر وايصال الرسائل الدائمة، انها اشد قسوة من النار المكتسحة، الحرمان الحسي، التشوش والتقاعس، وبين كل ذلك لازال السياسي يتجادل مع الثقافي، والمرحلي مع المؤجل، والدائم مع المؤقت.

الليل احمر

أتمنى الأبيض الذي يثقب الأسود

المشاهد المفجعة فصلت روحي عن جسمي

هدمت الكينونة

انا سجين في الجمود المتواصل

كيف يموت الانسان في الانسان

متى تهب رياح الصور

علموني كيف اغضب

جثث الشهداء تتعانق في قوس قزح من غزة حتى رام الله، انا وحيد في الساحة، في فراغ القنبلة، جثث اولادي تتناثر في حضني، في الحوش وعلى المصطبة، يا الهي، هل هذا وعد الشتاء ام وعد الاخرة، فقولي شيئا ايتها الأسود الخمسة، هنا الاحياء والاموات، شعب يتبعثر في النيران الملتهبة، كل يرتطم بالآخر، الشهداء يتعانقون مع بعضهم اكثر من الاحياء، وهنا في ساحة المنارة، رأيت معين بسيسو يحمل جثته من غزة الى رام الله، بيده معولا ليحطم الأسود الخمسة الصامتة، صارخا: أيها الموتى افيقوا افيقوا، ان عهد الموت زال

لم نقطف الزيتون هذا العام

المستوطنون المتوحشون في الحديقة والبيت

فمن يحمل الفأس ويتبعني؟

من يشعل في روحي الزيت

هل رأيتم الأطفال النائمين تحت الأنقاض، التقطوا الصور، حملوهم في الشاحنات، خرق بشرية وملابس ممزقة، أصابع مفتتة، أشلاء غير متناسقة، اليد الرأس وأين القدمين؟ موت بلا جثث متكاملة، مرحى لامريكا، مرحى للمجتمع المدني وللحريات وللديمقراطية، مرحى للذين يبيدون الحياة الإنسانية في مصادرها الأولية، ويسمى كل ذلك دفاعا عن النفس، مرحى لامريكا وللصهيونية التي ابدعت في ابتكار منظومة القتل، دخلت التاريخ لانها قتلت غزة ببرمجة مجهرية دقيقة، اصبح الموت جزءا من الحياة اليومية، والآن فوق وطن صار مقبرة يستدعون الحلول السلمية.

تكلمي ايتها الأسود الخمسة

ضربونا قنبلة نووية

احرقوا المستشفيات

تكلمي، سيقتلعون اسنانك

ويدوسون على صدرك

بسطار في غزة

وبسطار في مجدو

وبسطار يخنق الحنجرة.

في ساحة المنارة في رام الله فتحت كتاب جسدي، وقلت: الموت هناك هو الموت هنا، حسم الطموحات الوطنية والقومية بالنار والصواريخ، لا دولة لنا في الأرض ولا دولة في السماء، كل شيء مدفون في الغياب والطمس، وحتى الذين يسيرون في خطوط الممرات الإنسانية، ويرفعون شارات الصليب الأحمر ويكتفون بمطالب اغاثية، ذهبوا ولم يعودوا.

وصلت كل المساعدات الإنسانية

الدواء والخبز والضمادات والاكفان

شكرا لكم

الكل مات

وصلت متأخرة

القذائف المدمرة فوق رؤوس الناس في غزة، لكنها فوق رؤوسنا أيضا، الحسم الادراكي، الخوف، الرعب من الحرية، التوهان، البلادة، انها حرب الصدمة، يقتلونك أينما كنت نفسيا واجتماعيا، ينشدون ويرقصون، يذلون الاسرى ويعذبونهم ويعدمونهم، لكي يحتلونك من داخلك، يسيطرون عليك دون ان تنزل قطرة دم.

يتبخر الناس هذه السنة

ابشروا، سيكون المطر غزير غزير

قل هو الله احد

منه الصمود والصمد

اصبعان من تحت الركام

يرفرفان للنصر

واصبع للشهادة

شعب لا ينحني لاحد.

في ساحة المنارة في رام الله فتحت قبري، قلت يا ولدي هل تراني، جئتك احمل يدي، واحمل يدك، رأيتك في شارع صلاح الدين، عرفتك من قشاطك، من لا يعرف الطريق ينقطع، عرفتك من ابتسامة وجهك للغارة، ووشم على الخدين يحترق.

في ساحة المنارة

رأيت نجمة تائهة في سماء غزة

تبحث عن طفلتها الصارخة

لا تأخذوني الى المقبرة

انا حية انا حية.

كان لا بد ان اعيد قراءة التاريخ، تاريخ المستعمرين المتنورين الذين اغتصبوا الشعوب، وابدعوا في فنون التعذيب والقتل الجماعي، الأوروبيون والامريكيون الذين اسسوا كلمة التوحش، اشعلوا الحرائق بحق الأمم والشعوب، ولا يتميز الهولوكوست الأمريكي بحق الهنود الحمر عن الهولوكوست النازي وعن الهولوكوست في غزة، ولا تختلف عما يسيمه علماء الاجتماع بالجريمة الطقسية التي تشع البهجة والقداسة لدى مرتكبيها، وها نحن نراهم يتلذذون بالقتل وتعذيب الاسرى واهانتهم ومشهد الدم، ومنهم تخرج تجار سلخ الرؤوس وحلق شعور النساء وقتلهن واجراء التجارب على البشر، وما رأيناه في سجن أبو غريب يتكرر الان في المعسكرات والسجون الإسرائيلية، وما دعا اليه وزير التراث الصهيوني بإلقاء قنبلة نووية على غزة، هو امنية كشف عنها المعلق السياسي الأمريكي مايكل سافيج عندما قال: معظم الأمريكيين يتمنون ان يرون قنبلة نووية تهوي فوق عاصمة عربية كبيرة، ويتمنون ان يكون القصف النووي عشوائيا دون تمييز.

رأيت طفلا يجمع أشلاء اخوته في حقيبة

يركض في الشوارع

يبحث عن قبر او مدرسة.

الحاخاميون الصهاينة اصدروا فتوى تجيز قصف المستشفيات، والمراييل البيضاء وغرف الإنعاش والولادة، قطع الاكسجين وخنق الاجنة في الارحام وقصف سيارات الإسعاف ومدارس الوكالة واعلام الأمم المتحدة، انها عقيدة المبشرين والمغامرين والمرتزقة والباحثين وآكلي اكباد البشر، وفي غزة تباد الحقيقة ويهيمن الطغيان، وفي غزة انتهت الاخلاق وزالت الحدود بين الاباطيل والحقائق وبين الانوار والظلمات.

لم ينزل الطفل عن المرجيحة

تحول الى فحم

كل شيء تأخر

عن موعده مع النوم.

في ساحة المنارة في رام الله رأيت ادوارد سعيد يجلس متعبا، حاولوا اغتياله لانه رمى حجرا من جنوب لبنان على المحتلين، ولأنه اكتشف تحت النصوص الاستشراقية والرواية المزيفة جثثنا ومقابرنا التي قامت عليها المستعمرة، ولأنه طلب منا ان نخرج البطل من داخلنا ونخلع ثوب الضحية، رأيت محمود درويش يخرج من جداريته ويصرخ فينا: حاصر حصارك لا مفر، قتلاك او جرحاك فيك ذخيرة، اضرب عدوك بها لا مفر، فأنت الان حر وحر.

قولي شيئا ايتها الأسود الصامتة، الشهداء يتناثرون في كل الأمكنة، يقبلون الأرض ويصعدون، يوشوشون الغيم ويعودون من عنق الشمس، ومقابل كل اسير فلسطيني سيتحرر شهيد او شهيدين او عشرة واكثر، زرع في السماء ونبض على الأرض، هي متلازمة الحرية والموت.

لم تنتصر قيمنا الحضارية ما لم نتخلق بالاخلاق البربرية، قالها الرئيس الأمريكي روزفلت.

انا صهيوني واذا لم تكن هناك إسرائيل لاخترعت الولايات المتحدة واحدة، قالها الرئيس الأمريكي بايدن.

ان هتلر ينافسنا الان على لعبتنا، قالها مدير احد المعسكرات الحكومية في أمريكا.

اذا كان لا بد من شعار يرمز لامريكا وتاريخها ليس هناك من يعبر عن هذه الحقيقة سوى هرم هائل من الجماجم، قالها المؤرخ رتشالد سلوتكين.

في ساحة المنارة في رام الله، رأيت المتوكل طه يخرج من فوهة المذبحة، يسنن قصيدته على حجر عتيق وهو يقول: أيها الحي المقتول الذي لا يموت، وصورته في البيوت، ارجع، فإنك حي، ولا يليق بك الغياب

انا في ساحة المنارة في رام الله، عيد الميلاد قادم والثلوج والملائكة، دم يسيل من الترانيم والسماء مغلقة، اين أطفال غزة؟ لأسقي شجرة الميلاد بماء العينين، لذلك اعتذر لك يا سيدي اليسوع لقد افرغوا السماء من جسد الغيم، ولكن علي ان اطلق نشيدي، وعلي ان انزع المسامير من لحمي وقيودي واغني:

طير يا طير

من رام الله الى غزة

وشوشني الطير قلّي

رَجعتنا قريبة

تصرخ من غزة ورفح

من عين العروس

تجاوب من فوق الجبل

صرخة نابلسية.