مستوطنون يقتحمون الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الاقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال شهود عيان إن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وادوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.
وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الاقصى، وأوقفت عند أبواب المسجد، الطلاب وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.
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