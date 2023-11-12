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مستوطنون يقتحمون الأقصى

11/12/2023 4:09:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الاقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وادوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الاقصى، وأوقفت عند أبواب المسجد، الطلاب وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.

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