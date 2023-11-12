للمرة الثانية.. الأردن ينفذ عملية إنزال جوي لمساعدات طبية في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) عمّان/PNN- أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

ونقل بيان للجيش عن مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي أنزلت يوم السبت مساعدات طبية عاجلة "للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني" بتوجيهات ملكية.

كما ذكر البيان أن عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع الإمارات وقطر "لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة".

وأكد أن المستشفى مستمر في عمله "رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع".