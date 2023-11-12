الأورومتوسطي: نصف مليون طفل ضحايا حرب إسرائيل على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن عدد الأطفال الفلسطينيين ضحايا حرب إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة بلغ نصف مليون طفل ما بين قتيل وجريح ومن دُمرت أو تضررت منازلهم.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في تقرير، أن 6100 طفل قُتلوا أو فُقدت آثارهم تحت أنقاض المباني التي دمرتها هجمات إسرائيل الجوية والمدفعية المكثفة على قطاع غزة، وقد تضاءلت فرص نجاتهم بشدّة بعد تعذّر انتشالهم منذ أيام.

وأفاد المرصد الحقوقي بأن أكثر من 15500 طفل أُصيبوا بجروح مختلفة، تُوصف حالة عشرات منهم بالحرجة، فيما تعرّض عشرات آخرون لحالات بتر لأطرافهم، فضلًا عن تعرّض مئات منهم لحروق شديدة في مناطق متفرقة من أجسادهم.

وأبرز أن تقديراته بأن ما يقارب من 17 إلى 18 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة باتوا أيتامًا جراء مقتل أحد أو كلا والديهم، بينما أكثر من 450 ألفًا منهم دُمرت أو تضررت منازلهم ما يجعلهم دون مأوى.

ولفت إلى أن مئات آلاف الأطفال بات مستقبلهم مجهولًا مع انقطاعهم المستمر عن التعليم في جميع المراحل الدراسية، وتدمير وتضرر أكثر من 214 مدرسة في مختلف أنحاء قطاع غزة بفعل الهجمات الإسرائيلية.

وشدد الأورومتوسطي على أن أطفال غزة يجدون أنفسهم ضحايا هجمات عشوائية تشنّها إسرائيل بلا هوداة للشهر الثاني على التوالي بهدف القتل العمد، وسط حرب مرعبة، والكثير منهم بلا مأوى، ويفتقرون إلى الغذاء ومياه الشرب المأمونة، أو أُجبروا على الفرار جنوب قطاع غزة تحت النار؛ ما زاد من حدّة الصدمات التي يتعرّضون لها.

تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أشار إلى أن الصحة النفسية لأطفال غزة دون سن 18 عامًا، والذين يشكلون 4.7% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، في أزمة منذ سنوات طويلة، و4 من كل 5 أطفال كانوا يقولون قبل الحرب الحالية إنهم يعانون من الاكتئاب أو الحزن أو الخوف، وهو تدهور حاد مقارنة بدراسات سابقة.

ونبّه الأورومتوسطي إلى حدّة الصدمات التي يعانيها الأطفال في غزة إثر إجبار عشرات آلاف منهم على النزوح دون وجهة إلى وسط وجنوب القطاع، إذ قُتل بعضهم خلال عبورهم طريق الممرّ الذي حدّده الجيش الإسرائيلي، فيما يصل من يتمكّنون من النجاة مرهقين وعطشى وبحالة فزع ورعب شديدين.

وأشار إلى أن التقديرات تُظهر أن أكثر من 1.5 مليون شخص في غزة قد أصبحوا نازحين داخليًّا يقيمون مع أطفالهم في مراكز غير مخصّصة أو مناسبة للإيواء وسط اكتظاظ هائل.

فقد عانى آلاف الأطفال من خطر الانتشار السريع للأمراض المعدية والالتهابات البكتيرية بسبب نقص المياه الصالحة للشرب، وما يرتبط بذلك من استهلاك المياه الملوثة، فضلًا عن انعدام الأمن الغذائي.

ويحدث ذلك في ظل توقّف عمل 21 من أصل 35 مستشفى وعشرات مراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة بفعل هجمات إسرائيل، ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات، بما يَحمله ذلك من تأثيرات بالغة على صحة الأطفال، وتوقف خدمات التطعيم المجدولة لهم.

وأبرز الأورومتوسطي أن أغلب الأطفال في قطاع غزة يعتاشون حاليًّا على وجبة طعام واحدة يوميًّا وسط نفاد الخبز، ومؤشرات على آليات تكيّف سلبية بسبب نُدرة الغذاء، بما في ذلك استخدام أساليب غير آمنة وغير صحيّة لإشعال النار بهدف الطهي.

ورصد فريق الأورومتوسطي أن الكثير من المواد الغذائية الأساسية لصحة الأطفال، مثل: الأرز والبقول والزيوت النباتية، نفدت بشكل كبير من الأسواق المحلية، واختفت مواد أخرى، بما في ذلك دقيق القمح ومنتجات الألبان والبيض.

وجدّد المرصد الأورومتوسطي مطالبته أطراف المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لوقف تحويل إسرائيل قطاع غزة إلى مقبرة فعلية للأطفال، وتوفير الحماية لهم، وإنهاء حالة ازدواجية المعايير الصارخة التي تسيطر على مواقفه.

وشدّد على أنه ينبغي محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الصريحة للقانون الدولي الإنساني في قتل واستهداف الأطفال الفلسطينيين، وتجاهل احتياجاتهم الخاصة للمساعدة الطبية والغذاء والمأوى والملبس المعترف بها في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليهما لعام 1977.