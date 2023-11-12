الإسكان تسترد أراضٍ بقيمة 35.5 مليون جنيه في السويس الجديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم ازالة تعديات على أراض بمساحة 10000 متر مربع بقيمة إجمالية 17.5 مليون جنيه، كما تم استرداد مساحة بلغت 19660 متر مربع بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه، بمدينة السويس الجديدة، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية للأراضي التي تمت إزالة التعديات عليها والاسترداد لها نحو 35.5 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، تنفيذ قرارات إزالة التعديات التي تمت علي أراضي الدولة، واسترداد الأراضي المتعدي عليها بمدينة السويس الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، أنه لا تهاون مع أى تعديات على أراضي الدولة، وأن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، موضحا أن الدول مثلما تدعم المستثمر الجاد، ستقف بحسم ضد أى مخالفات أو تعديات.

وفي سياق متصل، تابع الجزار، مشروع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين”، والذي يضم 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية بالمرحلة العاجلة بالمدينة، للوقوف على مستجدات العمل بالمشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز في القطاع السكني 75%.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن منطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة بالمدينة بها ( سوق تجارية – حضانة – مدرسة)، وقد بلغت نسبة الإنجاز لعملية تنفيذ 8 محال بالسوق التجارية 90%، ومتوسط نسبة تنفيذ الحضانة 12%، وبلغت نسبة تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي 33 فصلاً نسبة 22%.