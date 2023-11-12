الإسكان تسترد أراضٍ بقيمة 35.5 مليون جنيه في السويس الجديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم ازالة تعديات على أراض بمساحة 10000 متر مربع بقيمة إجمالية 17.5 مليون جنيه، كما تم استرداد مساحة بلغت 19660 متر مربع بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه، بمدينة السويس الجديدة، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية للأراضي التي تمت إزالة التعديات عليها والاسترداد لها نحو 35.5 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، تنفيذ قرارات إزالة التعديات التي تمت علي أراضي الدولة، واسترداد الأراضي المتعدي عليها بمدينة السويس الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، أنه لا تهاون مع أى تعديات على أراضي الدولة، وأن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، موضحا أن الدول مثلما تدعم المستثمر الجاد، ستقف بحسم ضد أى مخالفات أو تعديات.
وفي سياق متصل، تابع الجزار، مشروع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين”، والذي يضم 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية بالمرحلة العاجلة بالمدينة، للوقوف على مستجدات العمل بالمشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز في القطاع السكني 75%.
وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن منطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة بالمدينة بها ( سوق تجارية – حضانة – مدرسة)، وقد بلغت نسبة الإنجاز لعملية تنفيذ 8 محال بالسوق التجارية 90%، ومتوسط نسبة تنفيذ الحضانة 12%، وبلغت نسبة تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي 33 فصلاً نسبة 22%.
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