تأثير البريكس المتزايد على المشهد الاقتصادي العالمي وتحديات المستقبل

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) في عام 2001، ساهمت الاقتصادات الناشئة المعروفة جماعياً بمجموعة الدول البريكس، والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بنسبة 19 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (الناتج الإجمالي) على أساس القوة الشرائية. وفيما نتجه نحو الحاضر، ارتفعت هذه النسبة، بما في ذلك الدول المقرر انضمامها إلى الكتلة، إلى 36 بالمئة. وتشير التوقعات إلى زيادة إضافية إلى 45 بالمئة بحلول عام 2040، متجاوزة بذلك نسبة الناتج المجمع لاقتصاديات مجموعة الدول السبع الكبرى.
كما يعيد الصعود السريع لمجموعة البريكس تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي. على الرغم من وجود مستويات أدنى عمومًا من الديمقراطية والحرية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، يمكن أن يؤدي التأثير الاقتصادي المتزايد لمجموعة البريكس إلى تحول كبير في التأثير العالمي. ومع ذلك، تواجه الكتلة تحديات ناجمة عن نقص التماسك، مما يشكل تحدياً لطموحات بعض الدول الأعضاء، خاصة في المنافسة مع هيمنة الدولار الأمريكي على الساحة العالمية.
كذلك تعود أصول مصطلح "البريكس" إلى عهد جيم أونيل، آنذاك رئيس الاقتصاديين في جولدمان ساكس، الذي حدد شرطين للانضمام. الشرط الأول كان التركيز على اقتصاد حقاً كبير بإمكانه النمو بسرعة، مما جعل البرازيل وروسيا والهند والصين في المقدمة. ولافت للنظر، أن الأحرف الأولى من أسماء هذه الدول شكلت اختصارًا ملائمًا ومؤثرًا وهو "بريك".
في حين مع تجاوز مجموعة البريكس لحساباتها الاقتصادية النمو الأولي، تتطور إلى مشروع سياسي معقد. الزيادة المستمرة في حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي التي تتمتع بها هذه الائتلاف تشير إلى قوة تحولية في السنوات القادمة، تتحدى الديناميات السائدة للقوة وتدفع إلى إعادة تقييم للمشهد الجيوسياسي.
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