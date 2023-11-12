بركشاير هاثاواي تعلن عن إصدار سابع لسندات الشركات بالين الياباني

(MENAFN
) أعلنت بركشاير هاثاواي بقيادة وارن بافيت عن نيتها إصدار سندات شركات بالين الياباني للمرة الثانية هذا العام، وهي السابعة من نوعها منذ عام 2019. أثار هذا القرار ردود فعل متنوعة، حيث أعرب الوسطاء ومديرو الصناديق عن ارتياحهم إزاء "عودة اليابان"، مع إشارة بافيت إلى استمرار اهتمامه في السوق. في الوقت نفسه، أثارت تلك الخطوة تكهنات حول كيفية استخدام بافيت بشكل استراتيجي للعملة المحلية الكبيرة التي تراكمت لديه.
كما تدفع هذه الخطوة من بركشاير هاثاواي إلى مناقشة أوسع حول ديناميات السوق اليابانية، حيث تتناول أهمية استمرار استثمارات بافيت. يتوقع السوق الكثير من التكهنات في الأسابيع القادمة حول توجيه الأموال بالين والاستثمارات الاستراتيجية التي قد يسعى بافيت للقيام بها. تبرز السؤال الحاسم: هل وصلت السوق اليابانية إلى "أفق بافيت"، نقطة مفهومة تتجاوزها السوق لتحظى بزخم كافٍ لاستمرار جذب مستثمرين جدد حتى إذا فقد بافيت اهتمامه بها؟
كذلك يبدو أن احتمالية خروج بافيت من استثماراته اليابانية تبدو بعيدة، خاصةً في ظل إعلان السندات الأخير. بدأت بركشاير هاثاواي عملية إصدار سندات بقيمة 4 مليارات دولار في سبتمبر 2019، بدايةً لعملية سمحت للشركة بتجميع أكثر من 5 بالمئة في كل من أكبر خمس شركات تجارة يابانية بحلول أغسطس من العام التالي. وكانت السندات بالين الياباني الصادرة فيما بعد، بما في ذلك أحدثها بقيمة 1.1 مليار دولار في إبريل، قد تم توجيهها بثبات نحو توسيع حصص الشركة في تلك الشركات الرئيسية، حيث تجاوزت نسبة التملك 8 بالمئة. تشير هذه الاتجاهات إلى احتمالية عالية لاستمرار بركشاير هاثاواي في هذه الاستراتيجية، حيث تركز على هذه الشركات المحددة دون النظر إلى أسهم 3500 شركة يابانية أخرى.
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