شركات الاستشارات تضع فواصل لتصاعد رواتب الخريجين الجدد

(MENAFN
) في تحول ملحوظ، قررت شركات الاستشارات الرائدة تجميد الرواتب الابتدائية للخريجين الجدد، مما يشكل انحرافًا عن اتجاه التصاعد الذي تبعه تفشي جائحة كوفيد-19. من بين الشركات التي اتخذت هذا الموقف تجاه الطلاب الجامعيين وحملة درجة الماجستير في إدارة الأعمال الذين سينضمون في السنة القادمة، تأتي شركتا ماكنزي وبي سي جي, ويختلف هذا القرار تمامًا عن العام السابق عندما شهدت هذه الشركات ارتفاعًا قياسيًا في الرواتب، الأعلى في أكثر من عقدين.
كما كشفت مصادر مطلعة أن قرار الاحتفاظ بمستويات الرواتب لعام 2023 يعد استجابة للتنافس المكثف على المواهب في سوق العمل، الذي دفع بالأجور نحو الارتفاع. على الرغم من التجميد، يُتوقع أن يتراجع القيمة الفعلية لوظائف الاستشارة بشكل كبير العام المقبل بسبب معدلات التضخم المرتفعة بشكل مستمر.
كذلك لفتت فيونا تشيرنيوسكا، المديرة التنفيذية لشركة سورس جلوبال ريسيرش ومحللة في قطاع الاستشارات، إلى أن شركات الاستشارات، التي تواجه انخفاضًا في طلب العملاء على الخدمات في بعض المجالات وتحت ضغوط التسعير في جميع المجالات، تسعى إلى تعزيز الأرباح عن طريق تقليل عمليات التوظيف وتجميد الرواتب.
في حين أعربت عن قلقها إزاء سوق الاستشارات، التي ظلت ركيزتها ساكنة للفترة الأخيرة من 18 إلى 24 شهرًا، والتي قد تصبح أكثر ضعفًا مرة أخرى قبل بدء عملية التعافي المتوقعة. تسعى الشركات إلى الاحتفاظ بالمواهب من خلال تحقيق عوائد أعلى بشكل مناسب، وأحد الوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الهدف هو كبح تضخم الرواتب ووقف التصاعد المتزايد للرواتب الابتدائية، عكسًا للاتجاهات المرصودة في السنوات السابقة.
ووفقًا لـ ماناجمينت كونسلتد، الشركة التي توجه الطلاب من خلال مقابلات الاستشارات وتتابع مستويات الأجور من خلال رسائل العرض، أكدت أن ماكنزي تدفع حاليًا 192,000 دولار لخريجي مدرسة الأعمال الجدد. يُظهر هذا التجميد في الرواتب الابتدائية تحولًا استراتيجيًا من قبل شركات الاستشارات للتعامل مع التحديات الاقتصادية والحفاظ على الربحية في منافسة شديدة.
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