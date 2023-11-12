الجهات التنظيمية الأمريكية تتيح للعملاء مشاركة بياناتهم المالية بسهولة

(MENAFN
) في خطوة هامة نحو البنوك المفتوحة، كشفت الجهات التنظيمية الأمريكية عن تدابير تتيح للعملاء مشاركة بياناتهم المالية بسهولة. تتماشى هذه التطورات مع إصلاحات مماثلة شهدها الاتحاد الأوروبي وأستراليا، حيث أصبحت التحويلات السلسة بين الحسابات المصرفية والاشتراك في مختلف المنتجات المالية أكثر إمكانية. المبادرة الأخيرة التي قدمتها هيئة حماية المستهلك المالي (سي اف بي بي) في الولايات المتحدة تقدم قاعدة جديدة لحقوق البيانات المالية الشخصية. تضمنت هذه القاعدة الرائدة أن يحصل الأمريكيون على إمكانية الوصول إلى بياناتهم التي تمتلكها البنوك أو مقدمو الخدمات الأخرى دون تكلفة للمرة الأولى.
كماغ يمكن هذا التحول المحوري العملاء ويمنحهم القدرة على مشاركة بياناتهم المالية مع أطراف ثالثة. ومع ذلك، ليس هناك حصر دون قيود على كيفية استخدام أطراف ثالثة لهذه المعلومات، حيث تنظم لوائح صارمة كيف يمكن استخدام هذه المعلومات. والأهم من ذلك، يحتفظ العملاء بحق سحب إذن الوصول إلى بياناتهم في أي وقت، مما يمنحهم التحكم في معلوماتهم المالية الشخصية.
كذلك أبرز فيليب بنتون، محلل في مجموعة أبحاث التكنولوجيا أو ميديا، المتخصصة في المصرفية الرقمية، عمق الرؤى التي تمتلكها البنوك حالياً حول عادات الإنفاق الشخصية. ولاحظ قائلاً: "البنوك تعلم كيف استخدمت بطاقتك في كل مرة، ويرىون أنك اتخذت القطار، وأنك ذهبت لتحصل على قهوتك، وأنك أنفقت أموالك في تلك الأماكن."
في حين شدد روهيت تشوبرا، مدير هيئة حماية المستهلك المالي، على أنه من خلال توفير حماية للمستهلك بشكل صحيح، يمكن أن يحفز الانتقال نحو البنوك المفتوحة واللامركزية التنافس، وتعزيز المنتجات والخدمات المالية، والقضاء على الرسوم الخفية. ويمثل هذا لحظة حاسمة حيث يحصل المستهلكون ليس فقط على إمكانية الوصول إلى بياناتهم المالية، ولكن أيضاً على سلطة تحديد كيفية استخدامها.
وفي مقارنة مع المملكة المتحدة، حيث يكون تغيير البنوك أسهل نسبياً، أشار جون بيتس، المدير العالمي للسياسات في شركة "بلايد" المالية التكنولوجية الأمريكية ومسؤول سابق في هيئة حماية المستهلك المالي، إلى التحديات في الولايات المتحدة. وقال: "ملكية حساب البنك مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة، حيث يكون أسهل التوصل إلى اتفاق الطلاق من تغيير حساب البنك." ويبرز ذلك التعقيد التاريخي الذي تواجهه نظام البنوك في الولايات المتحدة، ويشير إلى رحلة تحول نحو ممارسات مالية أكثر تركيزًا على المستهلك.
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