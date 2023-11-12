من السلمون إلى التونة.. إليك أفضل وأسوأ الأسماك لصحتك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعتبر الأسماك ذات قيمة غذائية عالية نظراً لاحتوائها العناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتين عالي الجودة ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن.

ويمكن أن تشكل المأكولات البحرية خياراً صحياً في نظام غذائي متوازن بشكل عام. ومع ذلك، ليس كل نوع من الأسماك يعتبر جيداً من منظور غذائي وفق الخبراء.

فقد أوضحت ميشيل روثينشتاين، اختصاصية تغذية أمراض القلب في موقع EntirelyNourished أن الأسماك ليست متساوية عندما يتعلق الأمر بملفها الغذائي، لذا فإن اختيار أنواع معينة قد يكون أكثر فائدة لصحتك.



والقائمة أدناه تبين أفضل وأسوأ الأسماك لصحتنا وفق خبراء التغذية.



سمك السلمون

وأفضل الأسماك لصحتنا هو سمك السلمون، وهناك أسباب وجيهة لحصول هذه السمكة على الكثير من الحب من المتخصصين في مجال الصحة.

وقالت لوري رايت، اختصاصية تغذية مسجلة وأستاذة في جامعة جنوب فلوريدا: "يعد سمك السلمون من بين أفضل الخيارات للأسماك الصحية. فهو يحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 - الدهون التي تساعد على صحة القلب والأوعية الدموية والدماغ - كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين".

المحار

كذلك يعتبر المحار غنياً بأوميغا 3 وغني بالحديد أيضاً. كما أنه مفيد للبيئة. ولكن هناك تحذير واحد بشأنه وهو عدم استهالاكه نيئاً.



السردين

وأشار خبراء التغذية أيضاً إلى السردين الغني بأحماض EPA وDHA، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي توفر فوائد مضادة للالتهابات وصحة القلب. إضافة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين د كما أنه غير مكلف.

الهلبوت

في موازاة ذلك يعد سمك الهلبوت من الخيارات الجيدة فهو غني بالسيلينيوم، وهو مضاد للأكسدة مفيد للقلب ويقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

ومصدر جيد لفيتامين ب6، وهو مفيد لصحة المناعة والأعصاب والكبد.

السمك الأحمر

وسمك النهاش الأحمر أيضاً من الخيارات المفيدة فهو مصدر غني بالبوتاسيوم، ما يساعد على تحسين ضغط الدم وصحة الشرايين، ومصدر جيد للبروتين وفيتامينات ب.

أما أسوأ الأنواع فهي كالتالي:



سمك النعل

وحذر الخبراء من أن سمك النعل يحتوي على مخاطر عالية للملوثات، كما أنه منخفض في العديد من العناصر الغذائية الصحية للقلب مثل أوميغا 3 والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

كما يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم مقارنة بالبوتاسيوم، ما قد يزيد من مستويات ضغط الدم.

البلطي المستزرع

أما الأسماك الأخرى التي قد ترغب في الابتعاد عنها هي أسماك البلطي المستزرعة، والتي تحتوي على مستويات عالية من الملوثات والمضادات الحيوية وأحماض أوميغا 6 الدهنية التي يمكن أن تكون مسببة للالتهابات وتساهم سلباً في تحقيق أهدافك الصحية.

سمك خشن برتقالي

وتُعرف هذه السمكة أيضاً باسم السمك الخشن الأحمر، حيث يتمتع نبات الخشن البرتقالي بعمر طويل، ما يعني أنه غالباً ما يلتقط العديد من الملوثات طوال حياته، بما في ذلك المستويات العالية من الزئبق.

سمك القرش

ويقول الخبراء إنه من الجدير بالذكر أن هذا المخلوق قد لا يكون مفيداً لصحتك أو للبيئة.

وتحتوي أسماك القرش على نسبة عالية جداً من الزئبق، وهو مادة سامة للأعصاب. ويجب تجنبه تماماً من قبل النساء الحوامل والأطفال. علاوة على ذلك، فإن أعداد أسماك القرش آخذة في الانخفاض أيضاً.

التونة

يمكن أن تكون هذه السمكة مثيرة للجدل، فهي مصدر غني بالفيتامينات B6 وB12، ما يساعد على دعم صحة المناعة والهرمونات والأعصاب.

مع ذلك، فإن التونة ليست مصدرًا رائعًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات، كما أنها تحتوي على مستويات عالية من الزئبق، لذا إذا كنت تستمتع بها، فيجب أن تحاول الحد من تناولها إلى مرة أو مرتين في الأسبوع.

ونظرًا لمحتواه العالي من الزئبق، قد يلزم استهلاكه صفر مرات - أو مرة واحدة فقط في الأسبوع - من قبل مجموعات معينة من السكان، مثل الأطفال الصغار والنساء الحوامل أو المرضعات.



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