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الصحفي الأميركي كريس هيدجز: لا يوجد نزاع في القرن الـ21 ببشاعة الحرب على غزة

11/12/2023 3:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الكاتب الصحفي الأميركي المعروف كريس هيدجز، إنه لا يوجد أي نزاع في القرن الـ 21 بمثل بشاعة الحرب على غزة، فمع النقص الحاد للماء والغذاء فإنه من المتوقع تهجير أكثر من مليون فلسطيني من شمال غزة.


واستنكر دعم الولايات المتحدة المطلق للاحتلال قائلاً:" إن الولايات المتحدة الأميركية لم تكتفِ بتقديم 13 مليار دولار لدعم الحرب على غزة، بل تقوم بمنع التصويت على قرار لوقف إطلاق النار في الأمم المتحدة".


وأوضح هيدجز، وهو مُدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز في الشرق الأوسط سابقًا، أنه على الرغم من تأكيد أميركا رفضها احتلال غزة، إلا أنها في واقع الأمر تريد سلطة فلسطينية تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.


وقال في ندوة نظمها المركز القطري للصحافة الليلة الماضية، بعنوان "الحرب على غزة.. السياقات الدولية و الانحيازات الصحفية"، إن هناك قيودًا كبيرة تُمارس على الصحافة الغربية، حيث يواجه الصحفيون الغربيون الذين يقومون بتغطية الأحداث بتهديدات لمحاولة منعهم من بث حقيقة ما يحدث من إبادة جماعية، معربًا عن أسفه لسيطرة الرواية الإسرائيلية على الرأي العام في الولايات المتحدة الأميركية، الذي بات يرفض أي أخبار تأتي من الجانب الفلسطيني.


وأضاف قائلًا :" سي إن إن تصف حماس بأنها عدو فلسطين الأول، وهذا جزء من الجهل الإعلامي الذي يجعل هذه المجزرة الجماعية تأخذ منعطفا خطيرا، مسلطا الضوء على انحياز الإعلام الغربي في نقل الأحداث والقيود المفروضة على وسائل الإعلام الغربيّة، لتفنيد حقيقة ما يحدث وشيطنة أهل غزة بأطفالها ونسائها وشيوخها".

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