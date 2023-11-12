مصالحة لـ برنامج الوكيل : ازمة كبيرة يعيشها نتنياهو ومسألة وجوده ما هي الا وقت

MENAFN - Al Wakeel News)

أكد المستشار الإعلامي والمختص في الشأن الإسرائيلي، محمد مصالحة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه أزمة نفسية وضغوطات شعبية من الشارع الاسرائيلي بسبب قضية الرهائن. واضاف مصالحة : "يمكنك معرفة حجم الخذلان من ملامح وجه نتنياهو ورجفة يديه".



وبين مصالحة لبرنامج "الوكيل" الذي يُبث على راديو هلا، أن ما حدث في تل أبيب أمس، من أوسع تحرك احتجاجي ضد نتنياهو، ليس إلا رسالة قوية من أهالي الاسرى الذين شككوا منذ اللحظة الأولى بوعود نتنياهو حول سلامة أبنائهم، والآن يحملونه المسؤولية الكاملة.

واضاف مصالحة أن نتنياهو يدخل في حالة جنون عندما يرى أي تحرك، ويمكن ملاحظة ذلك من ملامح وجهه ورجفة يداه التي رصدتها الكاميرا لأكثر من مرة .

وأشار انه وفي الوقت الذي يواجه الشعب الفلسطيني الدمار والقتل بالصمود ، الشعب الإسرائيلي يعيش أزمة نفسية أكبر بكثير، في حالة انكسار وفقدان الثقة بحكومته وسلامة الاسرى لدى حماس .

ولفت مصالحة أن نتنياهو يواجه أزمة ثقة حتى من داعمه الأول، الولايات المتحدة، حيث يخرج بتصريحات في الليل يتم انتقادها صباحاً.

واكد مصالحة أن كل أوراق نتنياهو أصبحت مكشوفة، وفقد الثقة في مضمار شركائه في القرار وان مسألة وجوده في الحكومة ماهو الا وقت محدود مع الانتخابات الاسرائيلية القادمة.

