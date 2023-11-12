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استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في قضاء نابلس

11/12/2023 3:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد اليوم الاحد، شاب فلسطيني، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال، في بلدة برقة، قضاء نابلس.


ونقلت وكالة وفا الفلسطينية، في وقتٍ سابق اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت فجر اليوم بتفجير مركبة واعتقلت 4 شبان من بلدة برقة شمال غرب نابلس.
وذكرت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة برقة وداهمت عدة منازل وفتشتها.


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