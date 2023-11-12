استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في قضاء نابلس

استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في قضاء نابلس
التاريخ
11/12/2023 3:12:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد اليوم الاحد، شاب فلسطيني، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال، في بلدة برقة، قضاء نابلس.
ونقلت وكالة وفا الفلسطينية، في وقتٍ سابق اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت فجر اليوم بتفجير مركبة واعتقلت 4 شبان من بلدة برقة شمال غرب نابلس.
وذكرت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة برقة وداهمت عدة منازل وفتشتها.
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