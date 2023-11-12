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البيض المسلوق أم 'الأومليت'.. أيهما الأفضل لك؟

11/12/2023 3:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد البيض أحد أكثر الأطعمة الأساسية شيوعًا، والتي يستمتع بها الكثيرون في جميع أنحاء العالم خاصة في وجبة الفطور.


وعندما يتعلق الأمر بالتغذية، يعتبر البيض حزمة كاملة، لأنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية. وتحتوي البيضة الواحدة تقريبًا على 72 سعرة حرارية و6 غرامات من البروتين و 5 غرامات من الدهون الصحية، بما يشمل أحماض أوميغا-3 الدهنية.

و يعتبر البيض مصدرًا كاملاً للبروتين، مما يعزز إصلاح العضلات ونموها. يحتوي البيض على فيتامينات D وB12 والريبوفلافين، الضروري لإنتاج الطاقة والحيوية بشكل عام. كما أنه غني بالكولين الذي يدعم صحة الدماغ ونموه، خاصة أثناء الحمل. وتفيد مضادات الأكسدة الموجودة في البيض صحة العين، مما يقلل من خطر الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.


من حيث التغذية النقية، تحتفظ البيضة المسلوقة بمعظم فوائدها الطبيعية حيث يتم طهيها بدون دهون أو مكونات إضافية. وتحافظ عملية الغليان على بروتينات البيض وعناصره الغذائية، مما يجعله خيارًا صحيًا من حيث الحد الأدنى من الإضافات ومحتوى السعرات الحرارية المنخفض. من ناحية أخرى، وعلى الرغم من أن الأومليت قد يكون أكثر ثراء في البروتين والمواد المغذية الإضافية من المكونات المضافة، إلا أنها يمكن أن يحتوي أيضًا على نسبة أعلى من السعرات الحرارية والدهون المشبعة بسبب زيوت الطبخ وغيرها من الحشوات ذات السعرات الحرارية العالية.

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