مسؤول طبي في غزة : لم نتلقَ أي مساعدات لعلاج مرضى السرطان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي مساعدات تمكنهم من متابعة علاج مرضى السرطان.
واضاف أنهم يواجهون صعوبات يومية في علاج عدد من مرضى السرطان بسبب عدم توفر العلاج.
وبين مصدر طبي في تصريح صباح اليوم الأحد أن عددًا من مرضى السرطان في قطاع غزة فارقوا الحياة بسبب عدم تلقيهم العلاج
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