مسؤول طبي في غزة : لم نتلقَ أي مساعدات لعلاج مرضى السرطان

MENAFN - Al Wakeel News)أفاد مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي مساعدات تمكنهم من متابعة علاج مرضى السرطان.

واضاف أنهم يواجهون صعوبات يومية في علاج عدد من مرضى السرطان بسبب عدم توفر العلاج.



وبين مصدر طبي في تصريح صباح اليوم الأحد أن عددًا من مرضى السرطان في قطاع غزة فارقوا الحياة بسبب عدم تلقيهم العلاج

