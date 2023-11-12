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الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الخليل

11/12/2023 3:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، 9 مواطنين من مدينة الخليل .

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمال الخليل، واعتقلت محمد صقر البو، ومهند إبراهيم عوض، ومحمد وليد زماعرة، وانور محمد باجس البو، وعبد الحميد يونس الدودة.

وأضافت مصادر الوكالة ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا واعتقلت مدير مدرسة التوانة في مسافر يطا جميل النواجعة، وبرهان اشريتح، وعيسى هديب،

كما اعتقلت من مدينة الخليل حازم الفاخوري، زوج الاسيرة لمى خاطر.

وفي السياق ذاته، داهمت مجموعة من المستوطنين بلباس عسكري فجر اليوم مدرسة التوانة بمسافر يطا واستولت على الاعلام الفلسطينية، وفتشتها وعاثت فيها فساداً.

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