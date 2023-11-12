للمرة الثانية ..سلاح الجو الملكي ينفذ عملية إنزال مساعدات طبية إلى غزة

للمرة الثانية ..سلاح الجو الملكي ينفذ عملية إنزال مساعدات طبية إلى غزة
التاريخ
11/12/2023 3:12:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
للمرة الثانية ..سلاح الجو الملكي ينفذ عملية إنزال مساعدات طبية إلى غزة
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