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أمطار رعدية في شمال ووسط المملكة الأحد

11/12/2023 3:12:32 AM
(MENAFN- Amman Net) تكون الأجواء اليوم الأحد، معتدلة الحرارة بوجه عام، وغائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة قد تمتد أحيانا إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى، ويحتمل أن يصحبها الرعد أحياناً في شمال المملكة، وتكون والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين، معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

يطرأ الثلاثاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع بمشيئة الله هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية قد يصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما يطرأ الأربعاء، انخفاض آخر على الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25 - 15 درجات مئوية، وفي غرب عمان 23 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 14 وفي مرتفعات الشراة 24 - 11، وفي مناطق البادية 29 - 13، وفي مناطق السهول 26 - 15، وفي الأغوار الشمالية 31 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 20، وفي البحر الميت 31 - 19، وفي خليج العقبة 30 - 19 درجة مئوية.

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