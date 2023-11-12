التربية: دوام مدارس مدينة جنين ومخيمها لهذا الأسبوع سيكون الكترونيا

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- أعلنت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر، اليوم الأحد، أن دوام المدارس في جنين ومخيمها لهذا الأسبوع سيكون الكترونيا، حفاظا على سلامة الطلبة، بسبب اقتحامات الاحتلال المتواصلة.

وقالت الطاهر، في بيان صحفي، إن الطلبة الذين لا يستطيعون الوصول الى مدرستهم بسبب الاجتياحات أو خطورة الوصول اليها، ستكون الحصة مدمجة بين الوجاهي والالكتروني.

من جهته، أضاف مدير تربية قباطية أحمد جرارعة لـ"وفا"، أن التعليم الإلكتروني سيشمل أيضا المدرسة الأمريكية للتعليم الأكاديمي.