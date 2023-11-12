التربية: دوام مدارس مدينة جنين ومخيمها لهذا الأسبوع سيكون الكترونيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- أعلنت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر، اليوم الأحد، أن دوام المدارس في جنين ومخيمها لهذا الأسبوع سيكون الكترونيا، حفاظا على سلامة الطلبة، بسبب اقتحامات الاحتلال المتواصلة.
وقالت الطاهر، في بيان صحفي، إن الطلبة الذين لا يستطيعون الوصول الى مدرستهم بسبب الاجتياحات أو خطورة الوصول اليها، ستكون الحصة مدمجة بين الوجاهي والالكتروني.
من جهته، أضاف مدير تربية قباطية أحمد جرارعة لـ"وفا"، أن التعليم الإلكتروني سيشمل أيضا المدرسة الأمريكية للتعليم الأكاديمي.
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