هيئة المعابر في غزة تعلن إعادة فتح معبر رفح لحاملي جوازات السفر الأجنبية

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، إعادة فتح معبر رفح البري مع مصر، اليوم الأحد، أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني إن عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر بالنسبة للأجانب والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل توقفت الجمعة.

وقال المسؤول الفلسطيني ومصدر طبي مصري إن التعليق جاء بسبب مشكلات في نقل المرضى المشمولين بالإجلاء من داخل غزة إلى رفح.