هيئة المعابر في غزة تعلن إعادة فتح معبر رفح لحاملي جوازات السفر الأجنبية

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، إعادة فتح معبر رفح البري مع مصر، اليوم الأحد، أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية.
وقالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني إن عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر بالنسبة للأجانب والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل توقفت الجمعة.
وقال المسؤول الفلسطيني ومصدر طبي مصري إن التعليق جاء بسبب مشكلات في نقل المرضى المشمولين بالإجلاء من داخل غزة إلى رفح.
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