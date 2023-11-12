الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده في معارك شمال قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل 5 جنود إضافيين في شمال قطاع غزة، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية إصابة 6 عسكريين آخرين بجروح خطيرة في المواجهات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "

- مسموح بالنشر..مقتل 5 جنود إسرائيليين خلال مواجهات مع مسلحي حماس في غزة.

- الرائد ماتان مئير، 38 عاما، من أوديم، وهو مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 من تشكيل نصف النار، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

- الرائد موشيه يديديا ليتر، 39 عاما، مين زوريم، عضو الكتيبة 697، لواء السهام النارية 551، الذي كان يشغل منصب قائد فصيلة في وحدة شيلداغ، قُتل في معركة شمال قطاع غزة.

- الرائد يوسف حاييم يوسي هيرشكوفيتش، 44 عاما، من جيفاعوت، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 من تشكيل نصف النار، قُتل في معركة شمال قطاع غزة.

- الرائد سيرغي شماركين، 32 عاما، من كريات شمونة، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 من تشكيل نصف النار، قُتل في معركة شمال قطاع غزة.

- الرائد ناثانيال ناتي هاروش، 34 عاما، من القدس، مقاتل في وحدة المساعدة الإدارية 5084، لواء جفعاتي، قُتل أثناء نشاط عملياتي شمال قطاع غزة".

هذا وأفادت وسائل إعلام عبرية إصابة 6 عسكريين بجروح خطيرة، ومن بينهم ضابط و4 جنود احتياط من الكتيبة 697 وضابط من الكتيبة 12 في لواء جولاني.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تصديها لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في وسط المدينة ومحيط مجمع الشفاء الطبي، مؤكدين إيقاع إصابات مباشرة في صفوفها.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة“ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى أكثر من 11 ألف شهيد بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألفا آخرين”.



