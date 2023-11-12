الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده في معارك شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل 5 جنود إضافيين في شمال قطاع غزة، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية إصابة 6 عسكريين آخرين بجروح خطيرة في المواجهات.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "
- مسموح بالنشر..مقتل 5 جنود إسرائيليين خلال مواجهات مع مسلحي حماس في غزة.
- الرائد ماتان مئير، 38 عاما، من أوديم، وهو مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 من تشكيل نصف النار، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
- الرائد موشيه يديديا ليتر، 39 عاما، مين زوريم، عضو الكتيبة 697، لواء السهام النارية 551، الذي كان يشغل منصب قائد فصيلة في وحدة شيلداغ، قُتل في معركة شمال قطاع غزة.
- الرائد يوسف حاييم يوسي هيرشكوفيتش، 44 عاما، من جيفاعوت، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 من تشكيل نصف النار، قُتل في معركة شمال قطاع غزة.
- الرائد سيرغي شماركين، 32 عاما، من كريات شمونة، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 من تشكيل نصف النار، قُتل في معركة شمال قطاع غزة.
- الرائد ناثانيال ناتي هاروش، 34 عاما، من القدس، مقاتل في وحدة المساعدة الإدارية 5084، لواء جفعاتي، قُتل أثناء نشاط عملياتي شمال قطاع غزة".
هذا وأفادت وسائل إعلام عبرية إصابة 6 عسكريين بجروح خطيرة، ومن بينهم ضابط و4 جنود احتياط من الكتيبة 697 وضابط من الكتيبة 12 في لواء جولاني.
ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تصديها لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في وسط المدينة ومحيط مجمع الشفاء الطبي، مؤكدين إيقاع إصابات مباشرة في صفوفها.
هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة“ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى أكثر من 11 ألف شهيد بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألفا آخرين”.
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