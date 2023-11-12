بن غفير: يجب إعادة احتلال غزة لتجنب مذبحة جديدة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غِفير، إلى إعادة احتلال قطاع غزة، مبررًا ذلك بأن إسرائيل لو كانت في القطاع، لما حدثت "مذبحة" السابع من أكتوبر، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتهاحركة“حماس”.

واعتبر الوزير المحسوب على التيار المتطرف في إسرائيل، أن خطة رئيس الوزراء الأسبق إريئيل شارون، بفك الارتباط عن غزة، في عام 2005، كانت خطأ فادحًا.

وقال بن غفير في حديثه لبرنامج "هذا الصباح" بهيئة البث الإسرائيلي (كان) مع الإعلامي أريه غولان، أنه "في أعقاب إخلاء جوش قطيف، تغير الواقع".

و"جوش قطيف" كان يعد أكبر مجمع استيطاني إسرائيلي في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، يضم قرابة 21 مستوطنة، قبل تنفيذ خطة فك الارتباط عن قطاع غزة في عام 2005 إبان رئاسة أريئيل شارون الحكومة الإسرائيلية، وهي الخطة التي يرى بن غفير أنها خطأ فادح.



وأضاف الوزير الذي يترأس حزب "عوتسما يهوديت" الراديكالي المتطرف الائتلافي: "لو كان المستوطنون هناك (في غزة) لم يكن بالإمكان تنفيذ مثل تلك المذبحة، حين تكون في الساحة سيصبح لديك استخبارات وسيطرة، لأنك أنت صاحب البيت وقتئذٍ".

وكتب بن غفير عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقًا) في الساعات الأخيرة: "ليكن واضحًا، حين نقول إنه يتعين تصفية حماس، فهذا يعني أيضًا تصفية أولئك الذين يغنون ويؤيدون ويوزعون الحلوى (المدنيون)، كل هؤلاء هم من الإرهابيين، وهؤلاء أيضًا يتعين تصفيتهم".



كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الذي ينتمي حزبه لتيار الصهيونية الدينية، قد انتقد، أمس السبت، عبر برنامج "لقاء مع الصحافة"، بقناة "أخبار 12" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال بن غفير إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، قام بتهميشه بعد أن طالب بتطبيق سياسة الاغتيالات المنظمة ضد مسؤولي حماس.

وذكر أن نتنياهو والمقربين منه اتهموه بأنه يسعى للحفاظ على الأوضاع مشتعلة بالمنطقة طوال الوقت، مضيفًا: "أتمنى أن يدركوا أن مفهومهم هذا لم يكن صحيحًا".

وأقر بن غفير قائلًا: "أتحمل المسؤولية لأنني عضو في هذه الحكومة، لكن (الحكومة) لم ينصتوا إلي، لقد قاموا بتهميشي".



وحين سأله المحاور إذا ما كان على نتنياهو تقديم استقالته على خلفية الفشل الذريع في السابع من أكتوبر، قال بن غفير "أنا على يقين بأنه في أعقاب الحرب سوف يُفتح كشف حساب بحق الجميع، وسوف يقدم نتنياهو ردودًا واضحة، الآن أنا أطالب باحتلال قطاع غزة".





