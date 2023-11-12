الشيخ: حقد نتنياهو وفشله دفعه العمى الأخلاقي والإنساني والسياسي لقتل الأبرياء

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN/ قال حسين الشيخ- امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان حقد الفشل الاسرائيلي يدفع رئيس حكومة الاحتلال إلى العمى الاخلاقي والإنساني والسياسي، ويدفعه إلى مزيد من القتل والتدمير والتهجير.
وقال الشيخ في تغريدة له ردا على تصريحات وتهديدات نتنياهو ضد السلطة والرئيس الفلسطيني محمود عباس يخرج علينا نتنياهو بالأمس معلنا عن هدفه الاستراتيجي من هذه الحرب في اعادة احتلال كامل لقطاع غزة والضفة الغربية.
وقال الشيخ عن تصريح نتنياهو غرد نتنياهو ناسيا او متناسيا ان احتلاله راحل ونحن كفلسطينيين الباقون."
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