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استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في برقة شمال نابلس

11/12/2023 3:12:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- استشهد المواطن منتصر محمد أمين سيف (34 عاما)، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية برقة شمال نابلس.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد سيف بعد اعتقاله متأثرا بجروح أصيب بها فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية برقة.

وأفادت مصادر محلية بأن سيف أسير محرر .

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة برقة وداهمت عدة منازل وفتشتها، وفجرت مركبة المواطن محمود حجة عقب اعتقاله.

وقالت المصادر ذاتها إن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر حركة "فتح" في البلدة شادي أبو عمر، عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته، وعمر شبيب، ومنتصر سيف الذي أعلن عن استشهاده لاحقا.



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