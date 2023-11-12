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الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

11/12/2023 3:12:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية على الحاجز الفاصل بين طوباس والأغوار الشمالية، ما تسبب بأزمة مركبات للمتوجهين إلى الأغوار.

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