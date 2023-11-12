الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس
التاريخ
11/12/2023 3:12:05 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية على الحاجز الفاصل بين طوباس والأغوار الشمالية، ما تسبب بأزمة مركبات للمتوجهين إلى الأغوار.
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