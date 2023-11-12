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رئيس النواب الأميركي يكشف عن إجراء تمويلي مؤقت لتجنب الإغلاق

11/12/2023 3:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام أميركية أن رئيس مجلس النواب الامريكي مايك جونسون، أعلن أمس السبت، عن إجراء تمويلي مؤقت من خطوتين يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة بعد أسبوع من الآن.


وينص هذا الإجراء على إنشاء هيكل غير تقليدي من شأنه أن يوفر تمويلا لبعض قطاعات الحكومة الفيدرالية حتى 19 يناير ولهيئات أخرى حتى الثاني من فبراير.


ومن غير المرجح أن يحظى هذا الإجراء بدعم الديمقراطيين أو البيت الأبيض.


وأمام مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مهلة حتى الجمعة المقبلة لسن تشريع تمويلي مؤقت من أجل استمرار عمل الوكالات الاتحادية بعد انتهاء أمد التمويل الحالي.

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