وول ستريت تحتفل بارتفاع تغذيه التكنولوجيا

(MENAFN
) في ختام جلسة تداول الأسبوع قبل يومين، شهدت بورصة وول ستريت الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا أساسًا بقوة قطاع التكنولوجيا. وحدث هذا الزخم الإيجابي بشكل متزامن مع انخفاض عوائد السندات الحكومية، مما أدى إلى تكوين جو تفاؤلي للمستثمرين. ومع اختتام الأسبوع، وجد المشاركون في السوق أنفسهم في حالة من الترقب، في انتظار إطلاق سلسلة من التقارير الهامة المقررة للإصدار في الأسبوع القادم. ومن بين هذه التقارير، كانت البيانات الرئيسية حول التضخم ومؤشرات أخرى اقتصادية تحمل أهمية خاصة.
كما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز أداءً قويًا، حقق ارتفاعًا بلغ 67.91 نقطة، ما يعادل زيادة بنسبة 1.56 بالمئة، مغلقًا عند 4,415.26 نقطة. في الوقت نفسه، أظهر مؤشر ناسداك نموًا كبيرًا، حيث ارتفع بمقدار 278.02 نقطة أو 2.06 بالمئة، ليصل إلى إغلاق عند 13,799.47 نقطة. انضم مؤشر داو جونز أيضًا إلى الزخم الإيجابي، حيث ارتفع بمقدار 394.58 نقطة، مما يعكس زيادة بنسبة 1.16 بالمئة، واختتم عند 34,286.52 نقطة.
كذلك وجدت هذه الاتجاهات الإيجابية دعمًا قويًا في قوة قطاع التكنولوجيا، مما لم يعزز فقط القطاع بل ساهم أيضًا في رفع معنويات السوق بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، ساهم انخفاض عوائد سندات الخزانة المتزامن في تعزيز الأجواء الإيجابية، مما قدم للمستثمرين خلفية مواتية.
في حين مع اختتام الأسبوع، كان المشاركون في السوق يركزون بانتباه شديد على الأفق، في انتظار إطلاق التقارير الرئيسية في الأسبوع المقبل. ومن ضمن هذه التقارير كانت تلك التي تتعلق بالتضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الحيوية، التي من المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل قرارات المستثمرين وديناميات السوق في الأيام القادمة.
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